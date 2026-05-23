Nova Alzira Reis ultrapassa marca de 1.700 partos em um ano

A nova Maternidade Municipal Alzira Reis completou um ano de funcionamento consolidada como referência em acolhimento, estrutura e atendimento humanizado em Niterói. Desde a reinauguração, em maio de 2025, a unidade já ultrapassou a marca de 1.700 partos realizados, reforçando o compromisso da Prefeitura com o cuidado às mães, aos bebês e às famílias.

Localizada em Charitas, de frente para o mar, ela passou por uma ampla reforma e teve aumento de quase 70% na capacidade de atendimento. Antes, eram realizados cerca de 150 partos por mês. Hoje, a unidade tem capacidade para até 250 partos mensais, garantindo o acesso da população a um atendimento moderno, seguro e acolhedor.

"A nova maternidade foi planejada para oferecer assistência integral às mães e aos bebês, unindo tecnologia, acolhimento e cuidado humanizado", destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Entre as histórias que simbolizam essa nova fase, está a de Lorena Nunes de Oliveira Carvalho, mãe de Estevão. Ela destaca o suporte recebido na unidade desde o pré-operatório até os primeiros cuidados com o bebê.

"O tratamento que recebi foi incrível. As pessoas eram muito acolhedoras e os enfermeiros extremamente cuidadosos. Foi maravilhoso viver tudo isso", contou.

Hospital Oceânico

O Hospital Municipal Oceânico Dr. Gilson Cantarino também se destaca. A unidade entrou para a história da saúde pública brasileira ao se tornar, em 2020, a primeira do SUS dedicada exclusivamente ao tratamento de pacientes com covid-19. O hospital foi referência no enfrentamento à pandemia e salvou milhares de vidas.

Inicialmente voltado apenas para casos graves da doença, ele expandiu a atuação e passou a integrar de forma permanente a rede municipal de saúde. Hoje, atende pacientes cirúrgicos e de reabilitação. Se tornou ainda referência em cirurgias oncológicas de mama e colo do útero, ampliando o acesso da população a tratamentos especializados e de alta complexidade.

Serviço

A Maternidade promove quinzenalmente o "Encontro de Gestantes", um bate-papo seguido de visita guiada para que as futuras mães, que estão no sétimo mês de gravidez, conheçam a unidade de saúde e a equipe de assistência. Elas são encaminhadas pelos Módulos de Médico de Família, Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas Regionais.