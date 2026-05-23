Niterói terá 2 Super Centros de Saúde

A Prefeitura de Niterói avança no fortalecimento da rede municipal de saúde com a implantação de dois novos Super Centros de Saúde, estruturas modernas que irão integrar exames, diagnósticos e atendimento especializado, ampliando o acesso da população aos serviços do SUS e reduzindo filas.

O primeiro equipamento já está em fase de implantação na Região Oceânica. O futuro Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades de Niterói funcionará no antigo prédio da Amil, em Piratininga. A Prefeitura assinou a ordem de início da reforma e adaptação do espaço, desapropriado pelo município em maio de 2025. A unidade terá capacidade para realizar cerca de sete mil exames mensais de média e alta complexidade, além de consultas em diversas especialidades. A Prefeitura também vai inaugurar um Super Centro na Zona Norte.

"Estamos construindo uma nova etapa da saúde pública em Niterói, com equipamentos modernos, preparados para atender a população com mais agilidade, qualidade e humanização. Os Super Centros vão fortalecer toda a rede municipal, ampliar o acesso aos exames e reduzir o tempo de espera", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

As estruturas irão concentrar exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia, colonoscopia e ecocardiograma, com consultas em áreas como cardiologia, ortopedia, ginecologia, oncologia e reabilitação cardiológica.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, destacou que os novos equipamentos serão fundamentais para fortalecer toda a rede de atenção à saúde.

"Os Super Centros representam mais estrutura, resolutividade e qualidade no atendimento aos usuários do SUS. É um investimento pensado para cuidar das pessoas de forma integral", ressaltou.

Os investimentos se somam aos avanços do Programa Fila Zero, que já contabiliza mais de 100 mil agendamentos realizados desde seu lançamento, além da ampliação do Laboratório Municipal Miguelote Viana e da contratação de novos profissionais de saúde.

Serviço

Para mais informações sobre o Super Centro de Saúde de Exames e Especialidades da Zona Norte de Niterói é preciso acessar o Plano Estratégico Niterói Que Queremos, que traça todo o planejamento de Niterói nos próximos 25 anos: https://www.nqq2050.niteroi.rj.gov.br