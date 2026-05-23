Cuiabano é dúvida para amanhã

Depois de poupar boa parte do elenco na Sul-Americana, o Vasco terá força máxima para enfrentar o Bragantino amanhã, em São Januário, pelo Brasileirão. A principal novidade é o retorno de Cuiabano. O lateral-esquerdo deve ser relacionado, embora ainda exista dúvida se vai estar entre os 11 iniciais.
O defensor participou normalmente de toda a atividade de ontem no CT Moacyr Barbosa, mas será testado no treino de hoje.
A provável escalação tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli (David) e Andrés Gómez.