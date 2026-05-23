Com a mira lá no alto

Com a navalha rasgando a garganta na Libertadores, o Fluminense jogará pela sua vida na luta por uma vaga nas oitavas de final, quarta-feira diante do La Guaira. Por isso, qualquer jogo antes desse não deveria importar menos, certo? Claro que não. Contra o Mirassol, hoje, às 19h, no Maião, o Flu terá também uma rodada chave no Brasileirão para encostar de vez no líder Palmeiras e no vice-líder Flamengo. Sem alguns titulares, Luis Zubeldía tentará empurrar o seu time para uma vitória que pode ser fundamental para dar aquela moral no embate da Liberta.

O Fluzão não mira o Brasileirão no momento, mas nem por isso o Mirassol vai aliviar a parada, já que jogará em casa com certa tranquilidade. Em cenários opostos, o Leão do interior paulista vem mal no Brasileiro, na 19ª colocação, mas já está classificado para as oitavas da Liberta, ao contrário do Flu, 3º no Brasileiro e podendo nem avançar na Libertadores.

O cenário para o clube das Laranjeiras é ainda mais delicado, afinal, além da decisão de quarta-feira, tem nesta rodada uma chance de ouro de diminuir a distância para o G2 do Brasileirão. Com 30 pontos, o Tricolor inicia a rodada a um ponto do Flamengo (2º) e a cinco do Palmeiras (1º), que farão um confronto direto hoje à noite. Na trocação entre os líderes, quem poderia sair ganhando seria o Fluminense, que dependendo dos resultados, pode terminar a 17ª rodada na vice-liderança.

Diante da sequência de jogos importantes, a comissão técnica decidiu fazer alterações pontuais no time que irá encarar o Mirassol. A ideia é manter a base da equipe, mas poupar os mais desgastados. Assim, as principais ausências hoje serão Savarino e Canobbio, que nem sequer viajaram para São Paulo. Guga, que sentiu dores na cabeça na vitória sobre o Bolívar por 2 a 1, deve dar lugar a Samuel Xavier.