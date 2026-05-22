Náutico vence Cuiabá nos Aflitos e assume a liderança provisória da Série B

O Náutico chegou, provisoriamente, à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, no Estádio dos Aflitos, no Recife, mostrou ter pontaria mais calibrada em jogo equilibrado e truncado para superar o Cuiabá pelo placar mínimo. O gol da vitória foi anotado por Júnior Todinho e o confronto abriu a 10ª rodada.
Com o resultado, os pernambucanos vão aos 19 pontos, superando o São Bernardo, com 17, Sport e Vila Nova-GO, com 16. Estes times, porém, ainda vão estar em campo nesta rodada. O Cuiabá fica estacionado nos 10 pontos ganhos.
Os times voltam a campo, pela 11ª rodada da Série B, na próxima semana. O Náutico visita o Sport, num clássico local marcado para a Ilha do Retiro, às 20h30 do sábado, já o Cuiabá recebe o CRB, na Arena Pantanal, às 20h30 do domingo.
A partida começou equilibrada e pouco movimentada, com os times em busca de espaços. Quem achou primeiro foi o Cuiabá, quando Kauan Cristtyan recebeu pela esquerda, limpou para o meio e parou numa boa defesa de Muriel. A resposta do Náutico veio num chute da entrada da área de Wenderson, que saiu sem sustos.
A chance mais clara de abrir o placar ainda antes do intervalo foi dos pernambucanos. Dodô foi derrubado por Eric na pequena área, mas cobrou mal o pênalti e esbarrou em intervenção de Marcelo Carné. A pressão seguiu a favor dos donos da casa, porém sem conseguir furar a marcação dos mato-grossenses, que seguraram o empate zerado.
Para o segundo tempo, o Náutico se manteve inalterado, enquanto o Cuiabá veio com três novidades. As trocas, de início, não surtiram efeito, pois o domínio continuou sendo dos donos da casa, entretanto sem conseguir levar muito perigo, o que gerou as primeiras duas mudanças.
Num dos poucos lances, Pepê tentou gol olímpico, Muriel saiu de soco errado e a bola ficou para Betão, que tentou tirar e acertou o próprio travessão, quase marcando gol contra. Na sequência, saiu um a favor: Luiz Felipe fez jogada individual e rolou para Júnior Todinho estufar as redes.
Logo depois, Wenderson deu uma bomba da entrada da área e acertou o travessão, no entanto o placar não mudou mais. Para o Náutico, 1 a 0, foi suficiente pra festejar a vitória diante de mais de 11 mil torcedores.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 1 X 0 CUIABÁ
NÁUTICO - Muriel; Reginaldo, Betão (Wanderson), Mateus Silva (Yuri Silva) e Igor Fernandes; Luiz Felipe (Leonai), Wenderson e Dodô (Vitinho); Vinícius, Paulo Sérgio e Victor Andrade (Júnior Todinho). Técnico: Guilherme dos Anjos.
CUIABÁ - Marcelo Carné; João Basso, Raul e Eric; Nino Paraíba (Raylan), Calebe, David (Victor Bárbara), Weverson e Marlon; Kauan Cristtyan (Rodrigo Rodrigues) e Mateus Santos (Pepê). Técnico: Eduardo Barros.
GOL - Júnior Todinho, aos 25 minutos do segundo tempo
CARTÕES AMARELOS - Igor Fernandes, Wenderson e Júnior Todinho (NAU); David Miguel e Raul (CUI)
ÁRBITRA - Edina Alves Batista (SP)
RENDA - R$ 381.059,00
PÚBLICO - 11.703 torcedores
LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).