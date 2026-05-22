Cristiano Ronaldo bate Canelo e é atleta mais bem pago; Vini Jr. é único brasileiro no Top 50

Um dia depois de conquistar o título do Campeonato Saudita com a equipe do Al-Nassr, o português Cristiano Ronaldo foi apontado como o atleta mais bem pago do mundo em 2025, com um ganho de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão).

O jogador de futebol português superou em mais da metade seu 'rival' argentino Lionel Messi, do Inter Miami, que acumulou US$ 140 milhões. Entre eles se apresenta o boxeador mexicano Saul Canelo Alvarez, que para subir no ringue duas vezes em 2025 recebeu US$ 170 milhões.

O jogador de basquete LeBron James, do Los Angeles Lakers, ficou com a quarta colocação (US$ 137,8 milhões), seguido pelo japonês Shohei Ohtani, da equipe de beisebol do Los Angeles Dodgers, com US$ 127, 6 milhões;

O norte-americano Stephen Curry (basquete/Golden State Warriors - US$ 124,7 milhões), o compatriota John Rahm (golfe - U$S 107 milhões), o francês Karim Benzema (futebol/Al-Hilal/US$ 104 milhões, o americano Kevin Durant (basquete/Houston Rockets/US$ 103,8 milhões) e o inglês Lewis Hamilton (piloto/Ferrari/US$ 100 milhões) completam a lista dos dez primeiros.

O jogador de futebol Vini Jr., do Real Madrid, é o único brasileiro entre os 50 mais bem pagos. O atleta, que vai disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira no próximo mês, aparece na 34º posição, com US 60 milhões.