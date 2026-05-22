Dibu Martínez pode perder estreia da Argentina na Copa do Mundo depois de sofrer fratura na mão

Atual campeão do mundo e titular da seleção argentina, o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez, do Aston Villa, foi diagnosticado com uma lesão e pode ficar fora da estreia de seu país na Copa do Mundo 2026. contra a Argélia, no dia 16 junho, às 22h (horário de Brasília).

Antes de conquistar a Europa League com o Aston Villa na última quarta-feira, o goleiro fraturou o dedo anelar da mão direita no aquecimento para a final contra o Freiburg, vencida pelos ingleses por 3 a 0. Mesmo com a lesão, o jogador foi o titular da partida. Apesar da contusão, o ele não vai precisar passar por cirurgia.

Segundo publicou o jornal argentino "Olé", a previsão é que Martínez se recupere da lesão em cerca de 20 dias. Assim, ele não ficaria disponível para os amistosos contra Honduras, no dia 6 de junho, e Islândia, no dia 9. Por isso, a presença do arqueiro na meta argentina virou dúvida para o treinador Lionel Scaloni.

Durante as comemorações do título da Europa League, Martínez tranquilizou a torcida argentina, mas admitiu nunca havia sofrido este tipo de lesão. A declaração foi concedida à ESPN.

"Hoje quebrei o dedo durante o aquecimento, mas tudo tem seu lado bom. Nunca tinha quebrado um dedo antes, mas toda vez que eu pegava a bola, ela ia para o outro lado. São coisas pelas quais temos que passar", disse.

Dibu Martínez se transformou em um dos símbolos do tricampeonato mundial da Argentina em 2022, no Catar. O goleiro teve uma atuação de herói na final contra a França. Após 3 a 3 com a bola rolando, ele defendeu uma cobrança e garantiu a vitória nos pênaltis por 4 a 2.