Luis Fabiano anuncia pré-candidatura a deputado federal por São Paulo: 'Aceitei o chamado'

Ídolo do São Paulo e ex-jogador da seleção brasileira, Luis Fabiano anunciou nesta sexta-feira sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo. O anúncio foi feito através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Em março, o ex-jogador revelado pela Ponte Preta e hoje comentarista da ESPN assinou sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em evento na capital paulista. O objetivo dele é entrar na política para atuar em questões ligados ao incentivo ao esporte.

"Quem me acompanhou nos campos sabe que eu nunca fugi de uma decisão. Sempre joguei com o coração e com garra. Mas a vida nos convoca para novos desafios, e hoje entro no campeonato mais importante da minha trajetória: aceitei o chamado para ser pré-candidato a Deputado Federal por São Paulo.? Sei que muitos vão perguntar: 'Fabuloso, por que a política?'. A resposta é direta: porque não aceito ver o futuro dos nossos jovens e o potencial das nossas cidades sendo desperdiçados", disse o jogador no vídeo publicado no Instagram.

"Não sou político de carreira, sou um realizador. Quero usar a minha história para abrir portas de verdade.? Meu compromisso é trabalhar por aquilo que conheço na pele: o esporte de base para formar cidadãos, a saúde ativa focada em prevenção e novas oportunidades de trabalho e inclusão digital para a nossa juventude. Os grandes recursos que mudam a vida das pessoas são definidos em Brasília, e São Paulo precisa de quem jogue em equipe para entregar resultados reais. ?O jogo começou e eu estou pronto para entrar em campo por vocês. Vamos juntos construir esse novo capítulo!", finalizou.

Com a camisa do São Paulo, Luis Fabiano foi campeão do Rio-São Paulo de 2001 e da Copa Sul-Americana em 2012. O ex-atacante anotou 212 gols e se tornou o terceiro maior artilheiro da história do clube. No Brasil, ele ainda atuou no Vasco.

Ele também brilhou na Europa com a camisa do Sevilla, onde foi bicampeão da Copa da Uefa, atual Liga Europa (2005/06 e 2006/07), e da Copa do Rei (2006/07 e 2009/10).

O ex-jogador também marcou seu nome com a camisa da seleção brasileira, onde foi campeão da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2009. Outro grande momento de sua carreira foi a disputa da Copa do Mundo de 2010.

Além disso, acumulou prêmios de artilharia em campo. Foi o melhor marcador do Brasileirão de 2002 (19 gols), da Libertadores de 2004 (8 gols), da Copa do Rei 2008/09 (7 gols) e da Copa das Confederações de 2009 (5 gols), entre outras premiações.