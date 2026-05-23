Fluminense visita o Mirassol para se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão

O Fluminense encara um desafio complicado neste sábado, às 19h, quando visita o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão. Ainda na briga pela liderança, com 30 pontos, em terceiro lugar, está focado na perseguição a Flamengo e Palmeiras. O time paulista, com 13 pontos, em 19º lugar, luta para deixar a zona de rebaixamento.

Apesar do bom retrospecto recente, o Fluminense atravessa um momento turbulento. Chega após três vitórias consecutivas por 2 a 1, diante de Operário-PR, São Paulo e Bolívar-BOL. O triunfo mais recente, no Maracanã, teve gosto amargo, já que o placar apertado sobre os bolivianos manteve o clube em situação delicada na Copa Libertadores e aumentou a pressão nas Laranjeiras.

Por outro lado, o Mirassol está embalado após uma vitória histórica por 2 a 1 sobre o Always Ready-BOL, resultado que garantiu a classificação inédita às oitavas de final da Copa Libertadores. No Brasileirão, a campanha ainda é irregular, mas o bom desempenho recente elevou a confiança do elenco comandado por Rafael Guanaes, que vê neste duelo uma oportunidade importante para iniciar uma reação na tabela.

O técnico Luís Zubeldía está de volta após cumprir suspensão na Libertadores. Ele não poderá contar com o zagueiro Freytes, titular absoluto da defesa tricolor. O atleta cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, abrindo espaço para Jemmes e Ignácio formarem a dupla de zaga.

Zubeldía deve promover mudanças em relação ao time que bateu o Bolívar. O lateral-direito Samuel Xavier, o lateral-esquerdo Renê, o volante Facundo Bernal e o atacante Kevin Serna devem atuar nas vagas de Guga, Guilherme Arana, Nonato e Savarino, respectivamente.

O volante Martinelli e o atacante Matheus Reis estão no departamento médico e são desfalques confirmados.

O auxiliar técnico Maxi Cuberas agradeceu o apoio da torcida tricolor no último jogo e destacou que após o duelo contra o Mirassol, o elenco seguirá preparação intensa visando o último desafio na fase de grupos da Libertadores, ainda sonhando com vaga no mata-mata.

O Mirassol terá o retorno de três atletas poupados e que não atuaram contra o Always Ready: o goleiro Walter, o lateral direito Daniel Borges e o lateral esquerdo Reinaldo. A principal dúvida está no meio-campo, setor em que Neto Moura e Denilson disputam uma vaga.

Rafael Guanaes celebrou o momento do clube paulista na temporada e exaltou a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O comandante também agradeceu a confiança da diretoria e do elenco no seu trabalho, mesmo ainda com dificuldades no Brasileirão.

"Sou muito grato por fazer parte de tudo isso, por ter sido escolhido e por estar participando desse processo enriquecedor de um clube talvez pequeno, mas que tem conseguido fazer coisas muito grandes por trabalhar em unidade. É hora de dar parabéns para todos os jogadores que fazem parte dessa história e celebrar muito esse momento", disse o treinador.

O lateral-direito Igor Formiga e o atacante Negueba, ambos lesionados, não estão à disposição da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X FLUMINENSE

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Denilson), Aldo Filho e Eduardo; Carlos Eduardo, Edson Carioca e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Ignácio e Renê; Facundo Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - Maião, em Mirassol (SP).