Em bom momento, Internacional desafia o Vitória no Barradão pelo Brasileirão

Em ascensão na temporada, o Internacional volta a campo para tentar ampliar sua sequência invicta no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 17h, visita o Vitória no Barradão, em Salvador (PA), pela 17ª rodada. O adversário tem campanha parecida e quer usar o fator casa para voltar a vencer na competição.
O Inter está há sete jogos invicto, sendo cinco vitórias e dois empates. No Brasileirão, são quatro jogos: venceu o Fluminense (2 a 0) e o Vasco (4 a 1), além de empates com Botafogo e Coritiba, ambos por 2 a 2. Isso levou o time a 21 pontos na 11ª colocação.
O técnico Paulo Pezzolano seguirá sem o goleiro Sergio Rochet, que está com um desconforto na região lombar e não foi relacionado. Anthoni, portanto, seguirá na posição. No ataque, Carbonero é baixa por suspensão e Rafael Borré e Allex disputam a vaga. Há indefinição também na zaga, com Juninho e Félix Torres na briga, embora Victor Gabriel também seja opção.
Mesmo com o bom momento, Pezzolano pediu para que o trabalho duro continue. "Muito contente pela equipe, que está funcionando bem. Pela nossa torcida, pela minha família. O futebol é assim, tem que saber ter os pés no chão e continuar trabalhando. Todo trabalho tem sua recompensa", explicou.
O Vitória busca o triunfo após duas rodadas no Brasileirão, já que vem de empate com Fluminense (2 a 2) e derrota para o Red Bull Bragantino (2 a 0), ambos fora de casa. A esperança do time é usar o fator casa para se reabilitar, já que soma cinco vitórias, um empate e só uma derrota em sete jogos até agora.
O principal problema de Jair Ventura está na lateral-esquerda, pois Ramon foi substituído por um desconforto muscular no meio de semana, em que o time goleou o ABC por 6 a 2 pelas semifinais da Copa do Nordeste. Se tiver condições, o clube ainda precisará pagar uma multa, pois o atleta pertence ao Inter. O volante Zé Vitor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é outra baixa.
Ventura agradeceu o reconhecimento e falou sobre gerenciar quem joga ou não. "É muito gratificante ter o reconhecimento dos atletas, é difícil gerir 40 caras. Sempre alguém fica chateado por não jogar. Eu posso ter vários defeitos, claro que vou errar, vou acertar. Mas você nunca vai ouvir que eu perdi o vestiário."
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X INTERNACIONAL
VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon (Jamerson); Baralhas, Emmanuel Martínez e Lucas Silva; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.
INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Juninho (Félix Torres) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Bernabei e Vitinho; Rafael Borré (Allex) e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).
HORÁRIO - 17h.
LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).