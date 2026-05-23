Duelos diretos por vaga no G-6 esquentam o sábado da Série B do Brasileiro

A 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado, com mais três jogos que podem impactar diretamente no G-6. Os destaques do dia ficam para os duelos diretos entre Novorizontino e Ceará e Juventude e Sport, ambos de olho na zona classificatória.

O peso dos jogos é ainda maior sob o novo regulamento do torneio, em que apenas os dois melhores sobem direto e os clubes que terminarem entre o 3º e o 6º lugares precisam encarar a tensão dos playoffs do acesso para tentar uma vaga na elite de 2027.

Às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino encara o Ceará. As duas equipes aparecem empatadas com 13 pontos na tabela, mas o time da casa leva uma ligeira vantagem sobre o adversário no critério de saldo de gols (2 a 1).

Mais tarde, às 18h30, a Arena Castelão será o palco de um confronto com objetivos totalmente opostos. O Fortaleza, com 15 pontos, conta com o apoio de sua torcida diante do Londrina para tentar assumir o topo da tabela de classificação. Por outro lado, o time paranaense, que soma apenas oito pontos, desembarca na capital cearense pressionado para deixar a incômoda zona de rebaixamento.

A noite de futebol se encerra em grande estilo na serra gaúcha, a partir das 20h30. No Estádio Alfredo Jaconi, Juventude e Sport medem forças em mais um duelo direto de alta voltagem pelo G6. O time de Caxias do Sul (RS) soma 13 pontos e aposta no fator casa para ultrapassar o próprio rival, que por sua vez, tem 16 e inicia a partida de olho na liderança.

A 10ª rodada segue no domingo, com outros cinco jogos. A partir das 16h, o Atlético-GO encara o São Bernardo, no estádio Antônio Accioly. Logo depois, às 16h30, CRB e Ponte Preta medem forças no Rei Pelé, em Maceió (AL).

Os jogos seguem às 18h30, com América-MG e Vila Nova, no Independência, Avaí e Goiás, às 19h, na Ressacada, e Operário-PR e Criciúma, às 20h30, no Germano Kruger. Mais uma vez, a rodada se encerra na segunda-feira (25), quando a partir das 19h, Botafogo-SP e Athletic-MG medem forças na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA DA SÉRIE B:

SÁBADO

16h

Novorizontino-SP x Ceará

18h30

Fortaleza-CE x Londrina-PR

20h30

Juventude-RS x Sport-PE

DOMINGO

16h

Atlético-GO x São Bernardo-SP

16h30

CRB-AL x Ponte Preta-SP

18h30

América-MG x Vila Nova-GO

19h

Avaí-SC x Goiás

20h30

Operário-PR x Criciúma-SC

SEGUNDA-FEIRA

19h

Botafogo-SP x Athletic-MG