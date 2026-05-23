São Paulo verá Botafogo com Ferraresi enquanto pena para montar defesa

São Paulo e Botafogo abrem a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 17h (de Brasília), no MorumBis. Na apertada tabela do torneio, o jogo pode colocar os cariocas, que estão em nono, próximos do G-4, e aproximar os paulistas, que estão em quarto, da zona de rebaixamento.

Apesar da posição relativamente confortável, o São Paulo soma 24 pontos e está a apenas seis do Corinthians, primeiro time do Z-4. Se o Botafogo vencer, chega aos mesmos 24. Fluminense (30), Flamengo (31) e Palmeiras (35) destoam do equilíbrio do restante da classificação.

São-paulinos e botafoguenses fizeram um acordo para contar com jogadores emprestados entre si na partida. Artur e Ferraresi são titulares, respectivamente, em São Paulo e Botafogo, e não serão desfalques.

Enquanto tem o venezuelano emprestado, a defesa é o principal problema do São Paulo. Com Rafael Tolói lesionado, Matheus Dória vinha sendo titular, mas o zagueiro rescindiu com o clube por causa de ameaças recebidas após falhas contra o Fluminense e o Millonarios.

Alan Franco e Sabino irão compor a dupla inicial. No banco, a opção será o garoto Osorio, de 19 anos. Isac, de 20 anos, deve ser observado em treinos para os próximos compromissos.

Arboleda continuará afastado após 'sumir' por um mês em viagem não informada ao clube para o Equador. "Permanecerá e não será reintegrado ao elenco do São Paulo", disse o executivo Rui Costa antes da apresentação de Dorival Júnior, no começo da semana. A reintegração do zagueiro era especulada com a mudança no comando técnico.

Havia a expectativa pelos tricolores de contar com o retorno de Marcos Antônio neste sábado, mas a recuperação de uma lesão muscular na coxa direita não foi concluída a tempo. O time já não conta com Damián Bobadilla, Enzo Díaz e André Silva, que cumprirão suspensão.

Quem pode voltar é Pablo Maia. O meia, que se recupera de cirurgia na face feita em 10 de abril, treinou sem máscara de proteção na sexta-feira. O jogador é um dos remanescentes da última passagem de Dorival Júnior pelo São Paulo, em 2023. Na época, o atleta fazia parte do time titular do técnico e chegou até a ser convocado para a seleção brasileira pelo próprio Dorival posteriormente.

"Não só o Dorival, mas toda a comissão tem muita qualidade. Tenho certeza de que vêm passando muita confiança para a gente e impondo o que acham que devemos fazer. Vamos evoluir para chegar da melhor forma que pudermos", falou o meia após a sessão de treinamento da véspera do jogo.

Pelo lado do Botafogo, Danilo é ausência após ter sido afastado em meio ao interesse de outros clubes, como o Palmeiras. Ele já havia ficado fora do jogo contra o Corinthians, na 16ª rodada. Alex Telles, Mateo Ponte e Cristian Medina vão cumprir suspensão. O zagueiro Bastos, que já não enfrentou o Corinthians e o Oriente Petrolero, irá para o terceiro jogo fora por opção do técnico Franclim Carvalho.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BOTAFOGO

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Wendell; Pablo Maia (Luan), Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Ferraresi, Justino e Marçal; Newton, Edenílson e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Kadir Barría e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 17h.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).