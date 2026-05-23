Poder, tensões e crise: Palmeiras visita Flamengo pelo Brasileirão em duelo além do campo

Flamengo e Palmeiras polarizam o futebol brasileira há quase uma década. Neste período, acumularam troféus, jogaram finais e se colocaram como os mais poderosos do País. Mas há peculiaridades que diferenciam as duas equipes, que voltam a se enfrentar neste sábado, às 21h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Os dois clubes lidam com crises de maneiras completamente diferentes. Em 2025, o Flamengo vivenciou ebulições que envolveram questões político-administrativas e outras que afetaram o vestiário do clube. O centroavante Pedro foi publicamente criticado pelo então treinador Filipe Luís. O diretor José Boto viveu um racha interno por causa das suas sugestões de contratações. Informações vazadas do departamento médico também gerar furor. E, mesmo assim, o clube rubro-negro acabou o ano com títulos do Brasileirão e da Libertadores.

Já o Palmeiras lida com águas tranquilas da porta para dentro da Academia de Futebol. Como o próprio técnico Abel Ferreira já descreveu, o clube é como um oásis. A presidente Leila Pereira coloca sua mão no fogo pela comissão técnica portuguesa, e as crises que surgem aparecem exclusivamente do campo. Em 2025, quando poderia haver uma redenção, as derrotas para o Flamengo frustraram os planos.

Na aprazível Academia de Futebol, dizem os jogadores, a pressão externa não entra. Todos que ali trabalham estão blindados. Blindados de críticas e também dos efeitos dos maus resultados. Enquanto no Flamengo, qualquer divergência ou tropeço pode custar o emprego de alguém. Filipe Luís perdeu o Intercontinental, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa Rei. Resultado? Demitido.

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo reencontrou a boa fase. Mas não está imune a decepções. Foi eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil. No Brasileirão, tem quatro pontos e um jogo a menos que o líder Palmeiras, que soma 35 pontos. Na Libertadores, está classificado antecipadamente para as oitavas e deve se confirmar como o melhor primeiro colocado, o que permitirá atuar como mandante em todos os jogos de volta da fase mata-mata até as semifinais.

O Palmeiras, por sua vez, está mergulhado em uma crise técnica. O time vem de três empates seguidos por 1 a 1 no Brasileirão e corre risco de ficar fora das oitavas de final da Libertadores pela primeira vez em 10 anos. Fará um jogo decisivo contra o colombiano Junior na próxima quinta, em que precisa de um empate para avançar como segundo colocado.

Abel Ferreira, que beirou a unanimidade em seus primeiros anos de trabalho, não goza do mesmo prestígio de antes junto à torcida. Há quem peça sua saída urgentemente. Apesar de cobrar melhores resultados, a presidente Leila Pereira diz que não agir por impulso. "Sei que a grande maioria dos torcedores ficam chateados, entendo a preocupação, também fico. Mas tenho de agir com a razão", afirmou a mandatária.

As duas equipes parecem estimular nos bastidores a busca por fórmulas para enfraquecimento dos rivais. Direitos de transmissão, criação da liga, tipos de gramado, eventuais conflitos de interesses... São diversos temas que ressurgem como munição para essa guerra de poder.

Leila e o presidente do Flamengo, Bap, têm feito a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo crescer especialmente fora de campo. O escalonamento das tensões tem origem em uma percepção de que apenas um dos dois clubes pode liderar o futebol brasileiro rumo a uma suposta modernidade, que passa pela criação, organização e comanda de uma liga unificada.

O Palmeiras deixou a Libra, bloco econômico que compunha junto ao Flamengo, após a assinatura de um acordo para que o clube rubro-negro ganhe R$ 150 milhões a mais, repartidos até 2029. O estopim foi a notícia de uma premiação dada pelos cariocas ao Grêmio pelo apoio dado por parte dos gaúchos às demandas do Flamengo.

"É impossível pensar na criação de uma liga sem o Flamengo ou o Palmeiras. Fora de campo os clubes deveriam ser amigos. Mas alguém achar que vai fazer birra e por qualquer razão eu vou tratar de maneira diferente, boa sorte...", afirmou Bap durante a São Paulo Innovation Week.

COMO FLAMENGO E PALMEIRAS SE PREPARAM PARA JOGO DESTE SÁBADO

Depois da atuação desastrosa na Libertadores, o Palmeiras busca recuperar ânimo para desgarrar do Flamengo e encarar o desafio derradeiro no torneio continental. Há uma dúvida na escalação, dados os desfalques por lesão e o retorno de Felipe Anderson.

Abel Ferreira pode manter o formato tático do último jogo, com Emi Martínez e Marlon Freitas como volantes e Andreas Pereira mais à frente ou retomar o padrão anterior, com Marlon e Andreas recuados e a entrada de mais um meia ofensivo. Ramón Sosa, Vitor Roque, Joaquín Piquerez, Benedetti e Bruno Fuchs continuam fora por lesão.

Pelo lado do Flamengo, as novidades na escalação podem ser os retorno do atacante Gonzalo Plata e do volante Erick Pulgar. Danilo, expulso contra o Athletico-PR, está fora do duelo. A dupla de zaga deve ser formada por Léo Ortiz e Léo Pereira.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Pulgar), Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal (Plata), Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Allan, Mauricio e Arias; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).