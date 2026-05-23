Santos visita Grêmio pressionado por zona de rebaixamento no Brasileiro e mira redenção no Sul

Em um confronto onde o "desespero" fala mais alto em função da má campanha tanto de paulistas como de gaúchos, o Santos desafia o Grêmio neste sábado, às 19h, em Porto Alegre, com dois objetivos em mente: somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento e tentar marcar uma virada de página com um grande resultado fora de casa para aliviar o cenário de tensão que toma conta do clube desde o início do Campeonato Brasileiro. Com trajetórias idênticas na tabela (quatro vitórias, seis empates e seis derrotas), as duas equipes entram sob pressão elevando ainda mais o grau de disputa em campo).

O panorama é longe de ser tranquilo na Vila Belmiro. O técnico Cuca necessita de um resultado positivo para ganhar crédito também nos bastidores. Lanterna do Grupo D na Copa Sul-Americana, sem nenhuma vitória em cinco jogos (até aqui foram quatro empates e uma derrota), no Brasileiro o time também não decola.

Nas últimas cinco partidas do Nacional, por exemplo, o conjunto da Baixada obteve somente um triunfo, acumulou dois empates e sofreu duas derrotas. O saldo da campanha aponta para um aproveitamento de 37% e a 16ª colocação com 18 pontos, mesma pontuação do Corinthians, primeiro time na zona da degola.

Após ceder o empate no meio de semana para o San Lorenzo depois de estar vencendo a partida por 2 a 0 pela Sul-Americana, o próprio comandante santista fez um desabafo. "Faltou malandragem para nós". No entanto, ele mira o jogo no Sul para tentar evitar a entrada na zona do rebaixamento. "Temos que ter a cabeça no lugar e trabalhar. Mas no Brasileiro (a situação) é preocupante".

Para a partida, Cuca tem problemas a resolver. Como Neymar deve continuar preservado para tratar o edema na panturrilha, as soluções ofensivas recaem em Gabigol. O camisa 9 deve ter a companhia de Rony na frente e o treinador ainda estuda a possibilidade de aproximar Gabriel Bontempo da dupla de ataque.

No Sul, o Grêmio também entra pressionado pela campanha oscilante (os gaúchos também contabilizam 18 pontos e frequentam a parte de baixo da tabela). Diante desse quadro, o Santos espera uma forte marcação, principalmente no início do duelo.

Willian Arão deve ser o responsável pela proteção à defesa, mas a missão de combater, principalmente no meio-campo, vai ser endereçada também aos meias e atacantes quando o time não tiver a posse de bola. O lateral-esquerdo Escobar, que sentiu dores na coxa, não deve ser problema para o duelo.

Pelo lado do Grêmio, Luís Castro não contará com Gabriel Mec, Pedro Gabriel e André Henrique, todos suspensos. O volante Arthur chegou a treinar com o grupo, mas não deve retornar ainda. Já o zagueiro Gustavo Miranda é dúvida para o jogo na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SANTOS

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Luís Eduardo, Viery e Caio Paulista; Perez, Noriega e Riquelme; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão, Oliva (Gustavo Henrique) e Rollheiser (Miguelito); Gabriel Bontempo, Rony e Gabigol. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).