Belgrano vence River Plate de virada e conquista o título argentino pela primeira vez

O Belgrano se sagrou campeão argentino pela primeira vez na sua história neste domingo. O time de Córdoba venceu o River Plate por 3 a 2 de virada, no Estádio Mario Kempes, na decisão do Torneo Apertura, o torneio nacional do primeiro semestre. Além da taça, o clube garantiu também vaga na Copa Libertadores de 2027.
O River Plate, maior campeão argentino com 38 títulos, vive um jejum de conquistas desde 2023.
Nicolás Fernández foi o herói da conquista. O atacante de 30 anos entrou aos 30 minutos do segundo tempo, quando o River vencia por 2 a 1, e fez os dois gols da virada.
Aos 38, Fernández empatou cobrando um pênalti polêmico, marcado apenas com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). Aos 43, o atacante recebeu cruzamento de Franco Vazquez e bateu de primeira para virar o placar. Colidio e Ezequiel Galvan marcaram os gols do River Plate.
É a segunda vez na história que o time de Córdoba provoca uma revés contundente para a torcida do River Plate. Em 2011, o Belgrano foi responsável pelo rebaixamento do gigante argentino para a segunda divisão.