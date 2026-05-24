CRB consegue a virada em Maceió e deixa a Ponte Preta afundada no Z-4 da Série B

O CRB mostrou forças diante de sua torcida e conquistou mais uma vitória. Neste domingo, em confronto pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, venceu a Ponte Preta - no estádio Rei Pelé - de virada por 4 a 2. O time paulista ainda abriu 2 a 0, com gols de David da Hora e Élvis, mas depois levou quatro gols, dois marcados por Mikael e dois por Luiz Phellype.

Com o resultado, os alagoanos vão a 14 pontos, ainda fora do G6, enquanto os paulistas seguem nos sete pontos ganhos, em penúltimo lugar só na frente do América-MG. Os times voltam a campo, na 11ª rodada da Série B, na próxima semana. O CRB visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 20h30 do domingo (31), já a Ponte Preta encara o Botafogo, no estádio Moisés Lucarelli, às 19h da segunda-feira (1º).

O jogo começou bastante movimentado e equilibrado, com o CRB tentando se impor frente à torcida, já a Ponte Preta demonstrou boa solidez defensiva. Sem criatividade, as equipes pouco conseguiram atacar, deixando o duelo truncado e sem muitos lances ofensivos. A primeira boa finalização foi de Thiaguinho, que tentou da entrada da área e mandou à esquerda.

Apesar de dominados, os paulistas foram mais eficientes nas finalizações. Na primeira, Diego Tavares cruzou, Élvis escorou e David da Hora completou. Depois, foi a vez de Élvis bater da entrada da área; a bola desviou na marcação e morreu no fundo da rede. No fim, Dadá Belmonte levantou pela esquerda e Mikael cabeceou firme, diminuindo o prejuízo dos alagoanos.

Na volta para a etapa final, o CRB - já modificado antes do intervalo - se manteve inalterado, enquanto a Ponte Preta teve uma novidade. Apesar da troca, quem teve o primeiro grande momento foi o Regatas: Mikael mandou um voleio após cruzamento de Hereda e Diogo Silva salvou numa defesaça. Logo depois, o centroavante testou firme em novo levantamento do lateral-direito e deixou tudo igual.

A igualdade animou a torcida alagoana, que passou a incentivar mais seus atletas, já a Ponte buscou dar um ar de equilíbrio em campo. Assim, conseguiu assustar em chute de Jonathan Cafu, mas Vitor Caetano defendeu. Em sequência, Léo Campos cruzou da direita e Luiz Phellype desviou de cabeça, deslocando o arqueiro adversário; no fim, Luiz recebeu na pequena área e fechou o placar.

FICHA TÉCNICA

CRB 4 X 2 PONTE PRETA

CRB - Vitor Caetano; Hereda, Henri, Fábio Alemão e Reverson (Léo Campos); Patrick De Lucca (Danielzinho), Pedro Castro (Luiz Phellype) e Chrystopher; Thiaguinho (Douglas Baggio), Mikael e Dadá Belmonte (Geovane). Técnico: Eduardo Barroca.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Lucas Cunha, Weverton e Márcio Silva; Thalys, André Lima, Tárik, Élvis e Danilo Barcelos (Diego Porfírio); Diego Tavares (Kevyson) e David da Hora (Jonathan Cafu). Técnico: Rodrigo Santana.

GOLS - David da Hora e Élvis, aos 28 e aos 33; Mikael, aos 46 minutos do primeiro tempo e aos 11 minutos do segundo tempo, e Luiz Phellype, aos 34 minutos e aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Danielzinho (CRB); Tárik e Weverton (PON).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio rei Pelé, em Maceió (AL).