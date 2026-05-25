A 9 continua com ele

O atacante Chris Ramos continuará vestindo a camisa do Botafogo após o término do seu período de empréstimo. O vínculo atual do atleta com o Alvinegro é válido somente até o dia 30 de junho deste ano, mas uma meta estipulada em contrato garante a permanência definitiva do jogador em General Severiano.

Segundo informações do site GE, para que a compra fosse obrigatoriamente acionada, o espanhol precisava atingir a marca de apenas 90 minutos em campo. A cláusula foi alcançada com facilidade ainda em 2025, logo em sua segunda partida pelo clube, em um clássico com o Vasco.

Indicação do então técnico do Fogão, Davide Ancelotti, Chris Ramos desembarcou no Rio de Janeiro em agosto de 2025, vindo do Cádiz, da Espanha. O acordo financeiro costurado entre as equipes prevê uma transferência que pode atingir o montante de 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 20,5 milhões na cotação atual). Até aqui, o camisa 9 soma 19 partidas pelo Glorioso, com quatro gols e uma assistência.