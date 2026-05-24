F1: Russell se diz incrédulo com abandono: 'Parece que alguém não quer que eu lute pelo título'

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, afirmou ter ficado "incrédulo" após ser obrigado a abandonar o GP do Canadá neste domingo. Largando na pole position, ele travou uma batalha épica com seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, até a volta 30, quando uma falha paralisou seu carro.

"Incredulidade", respondeu Russell ao ser questionado sobre o sentimento após o problema em seu carro. "Parece que alguém não quer que eu lute ou dispute este campeonato. Em três das últimas cinco corridas, algo realmente aconteceu contra nós. Estou meio sem palavras agora."

Com Antonelli conquistando sua quarta vitória consecutiva em Grandes Prêmios, Russell fica 43 pontos atrás de seu rival no campeonato (131 a 88). Apesar da decepção com o resultado no Circuito Gilles-Villeneuve, Russell se disse animado com sua performance.

"Fiquei feliz com a forma como lidei com a situação, como pilotei e estou satisfeito com o fim de semana em termos do meu desempenho pessoal", afirmou o vice-líder do Mundial de Pilotos, que mandou um recado aos críticos. "Talvez tenha havido muita dúvida depois de Miami e muita conversa fiada, mas eu sei do que sou capaz. Pole position e vitória na corrida sprint, pole position na classificação e liderança da corrida."

"Foram batalhas difíceis e queria continuar por mais 30 voltas. Gostaria de ter visto como teria terminado", completou o britânico.