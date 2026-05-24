Endrick reconhece pressão para disputa da Copa do Mundo: 'Um grande peso nas nossas costas'

O atacante Endrick, convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, reconhece a pressão pela disputa do torneio e afirma que o grupo vai tentar realizar o sonho dos brasileiros. A última vez que o País conquistou o torneio mais importante de seleções foi em 2002.

"É uma grande Copa do Mundo, um grande peso nas nossas costas, e a gente vai fazer de tudo pra ir bem. Trabalhar bastante, com humildade, que acho que é o mais importante, e, se Deus quiser, fazer o que o povo brasileiro quer, e o que a gente quer também, que é ser campeão." As declarações foram concedidas em entrevista ao Domingão do Huck, da Rede Globo, neste domingo.

O atacante de 19 anos reafirma que trabalho e dedicação serão fundamentais na busca pelo hexa. "Trabalho é a coisa mais importante, e creio que vai ser o que Deus permitir pra nós. A gente vai chegar com toda vontade, toda gana de chegar e fazer muito bem, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente tem."



Com pouco espaço no Real, Endrick deu um passo atrás na carreira e se transferiu ao Lyon em janeiro. O objetivo do jogador e de seu estafe era ganhar mais minutos em campo e convencer Carlo Ancelotti de que poderia ir ao Mundial deste ano.

A estratégia deu certo, pois ele voltou a ser convocado pelo italiano na Data Fifa de março e foi um dos chamados para a Copa.

Endrick terminou a passagem em alta. Em cinco meses no clube francês, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências. Pelo destaque no time francês, o Real Madrid priorizou o retorno do atacante ao clube para a próxima temporada. Ele volta à Espanha para usar as instalações de Valdebebas e iniciar a preparação rumo ao Mundial.