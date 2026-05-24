Com um a mais no segundo tempo, Goiás vence o Avaí na Ressacada pela Série B do Brasileiro

O Goiás emplacou a sua terceira vitória consecutivo no Campeonato Brasileiro da Série B ao bater por 2 a 0 o Avaí, neste domingo no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 10ª rodada. Com 16 pontos, os goianos ficam perto do G6, enquanto os catarinenses continuam com 10 pontos, não ganham há oito rodadas e estão bem perto da zona de rebaixamento.
Os gols do Goiás foram marcados no segundo tempo por Bruno Sávio e Anselmo Ramon, que não iniciaram o jogo, bem como Esli Garcia, que acabou se transformando na principal peça da vitória. O time goiano acabou favorecido na etapa final porque atuou com um jogador a mais, devido a expulsão de Daniel Penha, na parte final do primeiro tempo.
O cenário do primeiro tempo foi monótono e esperado, com a pressão inicial do Avaí. Mas logo o Goiás neutralizou a movimentação e deixou as ações bem equilibradas em campo.
O lance mais estranho aconteceu nos minutos finais, quando o meia Daniel Penha, do Avaí, acabou expulso ao dar dois socos nas costas de Lucas Rodrigues, numa disputa de bola. Após consulta ao VAR o árbitro paulista João Vitor Gobi ratificou a sua decisão aos 43 minutos.
Com um a menos, o Avaí perdeu terreno e o Goiás ainda teve duas chances para marcar. Aos 50 minutos, Jean Carlos entrou na área sozinho e bateu cruzado, mas o goleiro Léo Aragão desviou a bola com as pontas dos dedos, num lance quase invisível. No minuto seguinte, Jean Carlos até marcou gol, mas estava impedido.
O segundo tempo começou com a expectativa de uma mudança de postura do Goiás, que poderia ser mais agressivo com um jogador a mais. Tanto que o centroavante Anselmo Ramon entrou no lugar do volante Baldória. De outro lado, o Avaí, mais cauteloso, com um jogador a menos precisaria ficar mais resguardado.
Curiosamente o Avaí criou suas duas melhores chances de gol rapidamente. Aos, 2, com o zagueiro Baldini aparecendo livre na área e chutando fora e, aos 7, com Thayllon, acertando uma bola no travessão.
Aos poucos, no entretanto, o Goiás aproveitou os espaços e marcou seus gols. O primeiro saiu aos 25 minutos, quando Diego Caito levantou na área, Esli Garcia ajeitou de peito e Bruno Sávio acertou um chute forte, indefensável. O segundo aconteceu aos 32, quando Diego Caíto desceu em velocidade pelo lado direito, entrou na área e fez o passe lateral para Anselmo Ramon. O artilheiro, só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes.
Na 11ª rodada, o Avaí fará o clássico catarinense diante do Criciúma, de novo, dentro da Ressacada, no sábado. Enquanto isso, o Goiás terá o clássico goiano diante do Atlético-GO, no campo do rival, no domingo.
FICHA TÉCNICA
AVAÍ 0 X 2 GOIÁS
AVAÍ - Léo Aragão; Wesley Gasolina, Allysson, Baldini e Quaresma (Wallison); Zé Ricardo (Wenderson), Paulo Vitor, Luis Henrique (Jean Lucas) e Daniel Penha; Rafael Bilu (Thayllon) e Sorriso (Walace). Técnico: Cauan de Almeida.
GOIÁS - Thiago Rodrigues; Diego Caito, Ramon Menezes, Lucas Ribeiro e Nicolas (Djalma); Baldória (Anselmo Ramon), Lucas Rodrigues, Gegê (Juninho) e Lucas Lima; Jean Carlos (Esli Garcia) e Kadu Sousa (Bruno Sávio). Técnico: Daniel Paulista.
GOLS - Bruno Sávio, aos 25, e Anselmo Ramon, aos 32 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Jean Lucas (AVA). Nicolas e Lucas Lima (GOI).
CARTÃO VERMELHO - Daniel Penha (AVA).
ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).
RENDA - R$ 75.397,00.
PÚBLICO - 3.473 torcedores.
LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).