Diniz aponta a manutenção do elenco do Corinthians como principal missão para segundo semestre

Que o torcedor do Corinthians não espere grandes contratações para o elenco no segundo semestre. Em entrevista coletiva, neste domingo, o técnico Fernando Diniz revelou que a maior missão é manter o grupo de jogadores para o período pós Copa do Mundo.

Vale lembrar que o Corinthians tem T$ 2,7 bilhões de divida e está com transfer Ban da Fifa, impedido de fazer contratações. "Isso vamos resolver em breve."

"Nesta janela de contratações a manutenção de jogadores é o principal objetivo. Temos gente até demais. Maior ganho será a manutenção e talvez a contratação de um ou outro jogador", afirmou o treinador, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Este período de parada por causa da Copa será muito importante para ajustar o time na parte física, técnica e tática. Não tivemos uma semana livre até agora", continuou Diniz, confiante em dar um padrão melhor para o time.

O técnico admitiu que o time não teve um bom começo diante do Atlético-MG. "Jogamos errado o primeiro tempo. Não encontramos o tempo certo para pressionar. Mas fomos melhor no segundo, quando empurramos o Atlético para trás. Tivemos paciência e mudanças surtiram efeito."

Diniz elogiou o desempenho de Labyad, autor do gol. "Eu conhecia pouco desse jogador, ele era muito bem avaliado pelo pessoal interno do clube, mas fui conhecendo ele nos treinos. Ele estava com a minutagem baixa.

Eu tinha pouco conhecimento do que ele poderia fazer. É um jogador técnico, que dá volume ao ataque, inteligente e grande profissional, muito dedicado."