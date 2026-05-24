Operário busca empate no fim contra o Criciúma, e times seguem próximos do G-6 da Série B

Operário-PR e Criciúma empataram por 1 a 1 neste domingo, no estádio Germano Krüger, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um duelo equilibrado e de poucas chances claras, o Tigre chegou a sair na frente no segundo tempo, mas viu o Fantasma arrancar a igualdade nos minutos finais.
Com o resultado, o Criciúma chegou aos 14 pontos, caiu para a nona colocação e ampliou para cinco jogos a sequência de invencibilidade. Já o Operário foi a 13 pontos, aparece em 12º lugar e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória na competição. Apesar disso, ambos seguem próximos da zona de acesso, já que o Goiás, sexto colocado, soma 16 pontos.
O primeiro tempo teve leve domínio do Operário, que tentou pressionar mais no campo ofensivo. A primeira boa chegada aconteceu aos 11 minutos. Após bate-rebate dentro da área do Criciúma, Matheus Trindade ficou com a sobra e soltou uma bomba, mas mandou por cima do gol.
O Fantasma ainda chegou a balançar as redes aos 26 minutos, quando Vinícius Diniz completou para o gol após confusão na área. O lance, porém, acabou anulado depois da arbitragem identificar domínio com o braço do volante antes da finalização.
O Criciúma teve dificuldades para construir jogadas ofensivas, mas quase abriu o placar na reta final da etapa inicial. Aos 40, Diego Gonçalves recebeu passe de Eduardo e arriscou de longa distância. Bem colocado, Vágner fez a defesa e espalmou para o lado.
Na volta do intervalo, o confronto seguiu equilibrado, com poucas oportunidades claras para os dois lados. O Criciúma conseguiu ser mais eficiente e abriu o placar aos 30 minutos. Após rebote na entrada da área, Marcelo Hermes acertou um forte chute de esquerda, sem chances para o goleiro.
O gol deu confiança ao Tigre, que cresceu na partida e passou a encontrar mais espaços para tentar ampliar a vantagem. Apesar disso, o Operário não desistiu e conseguiu buscar o empate na reta final.
Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio, Matheus Trindade apareceu livre dentro da área e finalizou para o fundo das redes, aplicando a lei do ex no Germano Krüger e decretando o empate. Nos minutos finais, os dois times ainda tentaram pressionar, mas sem conseguir alterar novamente o placar.
Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Avaí neste sábado, às 16h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). No domingo, às 16h, o Operário visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
FICHA TÉCNICA
OPERÁRIO 1 X 1 CRICIÚMA
OPERÁRIO - Vagner; Mikael Doka (Maguinho), Miranda, Cuenú e Gabriel Feliciano; Vinícius Diniz, Neto Paraíba (Edwin Torres) e Matheus Trindade; Aylon (Felipe Augusto), Pablo (Caio Dantas) e Moraes (Pedro Vilhena). Técnico: Luizinho Lopes.
CRICIÚMA - Airton; Marcinho, Bruno Alves (Willean Lepo), César Martins, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Eduardo (Jean Irmer) e Fellipe Mateus (Gui Lobo); Otero (Jhonata Robert), Nicolas (Waguininho) e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.
GOLS - Marcelo Hermes, aos 30, e Matheus Trindade, aos 42 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Matheus Trindade e Neto Paraíba (Operário); Bruno Alves, Fellipe Mateus e Nicolas (Criciúma).
ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).