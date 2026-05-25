Botafogo-SP e Athletic-MG fecham 10ª rodada da Série B com medo do rebaixamento

O estádio Santa Cruz será o palco de um encontro de desesperados na noite desta segunda-feira. Botafogo-SP e Athletic entram em campo às 19h (de Brasília), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, carregando o peso de um incômodo jejum de sete jogos sem vitória para cada lado. A partida é um duelo direto contra a crise, e quem perder pode afundar de vez na zona de rebaixamento.

O time paulista, com nove pontos, amarga a incômoda posição dentro do Z-4 e vê a pressão sobre o técnico Cláudio Tencati aumentar a cada rodada. O Athletic, com 11 pontos, está também ameaçado. É uma situação de equilíbrio precário que torna o confronto em Ribeirão Preto ainda mais dramático.

A última vitória do Botafogo-SP aconteceu em abril. A do Athletic também. Desde então, tropeços, lesões e frustrações acumuladas transformaram a partida em uma verdadeira decisão antecipada para as pretensões de ambas as equipes na temporada.