Coritiba e Bahia fazem duelo direto por vaga no G-6 do Brasileirão

Coritiba e Bahia encerram nesta segunda-feira a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro em um confronto direto por vaga na parte de cima da tabela. As equipes se enfrentam às 20h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, vivendo momentos distintos, mas separadas pela mesma pontuação na classificação.

Com 23 pontos, os dois clubes seguem próximos da zona de classificação para a Libertadores, mas chegam pressionados por diferentes motivos. O Bahia atravessa uma sequência turbulenta e acumula cinco jogos sem vitória no Brasileirão, cenário que aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico Rogério Ceni nas últimas semanas.

Do outro lado, o Coritiba vive momento mais positivo. O time paranaense vem embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Santos, em partida que marcou a última atuação de Neymar antes da convocação para a seleção brasileira. O resultado recolocou o Coxa na disputa direta pelo G-6 e aumentou a confiança da equipe comandada por Fernando Seabra.

Para este compromisso, o treinador alviverde ainda aguarda uma definição sobre a situação física do atacante Lucas Ronier. O camisa 11 ficou fora do duelo diante do Santos por suspensão automática, mas já vinha sendo tratado como dúvida após deixar o confronto contra o Santos, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita.

Sem participar normalmente dos treinamentos nos últimos dias, Ronier segue sendo avaliado pelo departamento médico. Caso não reúna condições de jogo, o uruguaio Lavega deve ser mantido entre os titulares do ataque. Outro desfalque confirmado é o lateral-direito Tinga, que segue em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

No Bahia, a principal novidade é o retorno do volante Caio Alexandre, recuperado fisicamente e treinando normalmente desde a última sexta-feira. Apesar disso, Rogério Ceni deve optar por Jean Lucas na vaga de Erick, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O treinador também terá outro problema no meio-campo. Rodrigo Nestor está fora pelo mesmo motivo, obrigando novas mudanças na equipe titular para um jogo considerado decisivo na retomada do clube no campeonato.

Na defesa, Kanu aparece como favorito para iniciar a partida entre os titulares, embora Ramos Mingo esteja novamente à disposição após cumprir suspensão e dispute posição no setor. Já na lateral esquerda, Iago Borduchi deve seguir na equipe devido à lesão de Luciano Juba.

Quem também retorna é o atacante Kike Olivera. O uruguaio foi desfalque no empate contra o Grêmio por questões contratuais, mas deve reassumir a vaga no setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X BAHIA

CORITIBA - Pedro Rangel; JP Chermont (Lucas Taverna), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastian Gómez e Josue; Lavega (Lucas Ronier), Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

BAHIA - Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Kanu (Ramos Mingo) e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera (Ademir), Erick Pulga (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).