Por que a Copa do Mundo de 2026 será disputada em 3 países?

Pela primeira vez na história, a Copa do Mundo será disputada em três países. Em 2026, Estados Unidos, Canadá e México recebem o maior evento do futebol mundial, que será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Em 27 edições, este será o maior Mundial. Ao menos em relação ao número de participantes. Até a Copa do Catar, a competição era disputada por 32 seleções. Neste ano, serão mais 16 classificados, totalizando 48 países. Com esta expansão, o Comitê Executivo da Fifa escolheu três sedes por uma série de fatores.

Por receber mais seleções, o torneio exige mais estádios e sedes para receber o grande volume de jogos. Ao todo, a bola irá rolar em 16 palcos diferentes: 11 nos Estados Unidos, três no Canadá e outras duas no México.

Graças à rede de infraestrutura e logística pronta, os países sede também proporcionaram uma redução nos custos mesmo proporcionando serviços de alto nível para as delegações participantes e torcedores. Com isso, a Fifa decidiu dividir as sedes em regiões, de modo a deixar as seleções anfitriãs com certa proximidade geográfica.

Antes, apenas o Mundial de 2002, que marcou o pentacampeonato da seleção brasileira, contou com mais de um anfitrião. Naquela edição, Japão e Coreia do Sul sediaram a Copa.

O pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026 será no dia 11 de junho, no duelo entre México e África do Sul, às 16h (horário de Brasília), no Banorte Stadium, também conhecido como Estádio Azteca, palco do tri do Brasil em 1970.