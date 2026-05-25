Champions League 26/27 já tem 29 dos 36 classificados; veja os times

Mesmo antes do encerramento completo da atual temporada europeia, a Champions League 2026/27 já conhece 29 dos 36 clubes que disputarão sua fase de liga. A próxima edição do principal torneio de clubes da Europa começará com as fases preliminares em julho de 2026, enquanto a etapa principal tem início em setembro.
A decisão do torneio acontecerá em 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri, palco que voltará a receber uma final da competição após a edição de 2019. O campeão, além do troféu europeu, assegurará vaga automática na Champions seguinte, na Supercopa da Uefa, na Copa Intercontinental e no Mundial de Clubes de 2029.
O modelo da competição seguirá com 36 participantes na fase de liga. As vagas são distribuídas entre os campeões continentais, os principais campeonatos nacionais, bônus por desempenho europeu e classificados via eliminatórias.
Até o momento, 29 equipes já estão confirmadas.
CONFIRA OS CLUBES CLASSIFICADOS PARA A CHAMPIONS LEAGUE 2026/27
- Arsenal
- Manchester City
- Manchester United
- Aston Villa
- Liverpool
- Inter de Milão
- Napoli
- Roma
- Como
- Barcelona
- Real Madrid
- Villarreal
- Atlético de Madrid
- Real Betis
- Bayern
- Borussia Dortmund
- RB Leipzig
- Stuttgart
- PSG
- Lens
- Lille
- PSV
- Feyenoord
- Porto
- Sporting
- Club Brugge
- Slavia Praga
- Galatasaray
- Shakhtar Donetsk
As sete vagas restantes ainda serão preenchidas entre campeões continentais, classificados via ligas nacionais e equipes oriundas das fases preliminares organizadas pela Uefa.
A DISTRIBUIÇÃO OFICIAL DAS 36 VAGAS FUNCIONA DA SEGUINTE MANEIRA:
1 vaga para o campeão da Champions 2025/26;
1 vaga para o campeão da Liga Europa 2025/26;
4 vagas para Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha;
3 vagas para a França;
2 vagas para a Holanda;
1 vaga para Portugal, Bélgica, República Tcheca e Turquia;
2 vagas extras por desempenho europeu;
7 vagas via qualificatórias da Uefa.