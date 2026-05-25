Athletic-MG vence fora de casa e mantém Botafogo-SP na zona de rebaixamento da Série B

O Athletic-MG foi valente fora de casa, nesta segunda-feira, e faturou importante vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Arena Nicnet, marcou uma vez em cada tempo e saiu vitorioso sobre o Botafogo-SP, em jogo de encerramento da 10ª rodada, por 2 a 1: gols de Max e Diogo; Morelli descontou.
Com o resultado positivo, os mineiros vão a 14 pontos e ficam na 10ª posição, enquanto os paulistas seguem com nove e na 17ª colocação. Os times voltam a campo, na 11ª rodada da Série B, na próxima semana: o Athletic recebe o Fortaleza, na Arena Sicredi, às 18h do sábado (30), já o Botafogo encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 19h da segunda-feira (1º).
A partida começou bastante equilibrada e truncada, com poucas investidas dos dois lados. O Botafogo se impôs apoiado no fator casa mas, sem criatividade, pouco levou perigo. Já o Athletic se fechou e apostou nos contra-ataques como solução. Ainda assim, os paulistas tiveram a primeira chance em chute de Guilherme Queiroz tentou da intermediária e Luan Polli afastou.
Apesar de assustados, os mineiros também conseguiram ter a sua oportunidade. Diogo fez levantamento pela direita e encontrou Ian Luccas, que cabeceou na trave. Logo depois, Ian venceu a marcação pela esquerda e cruzou rasteiro para Max; o atacante surgiu no meio da defesa adversária e tocou para o gol, estufando a rede e selando a vantagem no intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Botafogo promoveu duas mudanças, enquanto o Athletic se manteve o mesmo. As trocas surtiram efeito imediato: na primeira boa chegada, Rafael Gava levantou falta na área e Morelli testou para o fundo do barbante. Em seguida, Diogo derrubou Felipe Vieira na pequena área e o VAR marcou o pênalti; Leandro Maciel escorregou e parou no goleiro alvinegro.
O duelo passou a ficar equilibrado e com o panorama em aberto. Assim, os mineiros voltaram à frente do placar novamente: em contra-ataque, Ian Luccas serviu Diogo, que arrematou da entrada da área e levou a melhor sobre Victor Souza. Foram realizadas modificações nas duas equipes para dar um novo ritmo ao jogo, porém a postura foi mantida e o marcador não teve alterações.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 2 ATHLETIC-MG
CRB - Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Wallace, Vilar e Felipe Vieira (Pedrinho); Matheus Sales (Leandro Maciel), Everton Morelli e Rafael Gava (Marco Antônio); Guilherme Queiroz (Zé Hugo), Hygor e Kelvin (Arthur Caíke). Técnico: Cláudio Tencati.
ATHLETIC - Luan Polli; Diogo, Jhonatan Silva, Lucas Belezi e Marcelo (Zeca); João Miguel, Ian Luccas e Jota (Gabryel Moisés); Dixon Vera (Gian Cabezas), Kauan Rodrigues (Pedro Oliveira) e Max (Bruninho). Técnico: Alex de Souza.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Inocêncio, Rafael Gava, Matheus Sales e Morelli (Botafogo-SP); Luan Polli, Marcelo e Diogo (Athletic).
GOLS - Max, aos 36 minutos do primeiroo tempo; Morelli, aos três, e Diogo, aos 23 do segundo
ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).
PÚBLICO - 2.014 presentes.
RENDA - R$ 47.210,00.
LOCAL - Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).