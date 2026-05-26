Para pegar o topo geral

Pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo encara o Cusco (PER) hoje, às 21h30, no Maracanã, com uma missão clara: se classificar com a melhor campanha geral, feito que atingiu apenas uma vez, em 1984. Além disso, o Rubro-Negro precisa de uma boa atuação para virar a página da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, sábado, pelo Brasileirão.

Com 13 pontos, o Mengão assumiu já garantiu a liderança do Grupo A e inicia a rodada no topo da classificação geral do campeonato. Se mantiver o posto até o final da rodada, terá a vantagem de decidir em casa todos os confrontos de mata-mata até a final.

Caso a equipe de Leonardo Jardim vença os peruanos, só precisará torcer para que Rivadavia (ARG) e Rosario Central (ARG), líderes dos grupos C e H, respectivamente, e com a mesma pontuação do Fla, não o ultrapassem em saldo de gols, primeiro critério de desempate, ou número de gols marcados.

O Rubro-Negro tem saldo de gols 9, mesmo número do Rosario Central, e leva vantagem nos gols marcados: 11 contra 9. Já o Rivadavia aparece logo atrás, com saldo 7 e 12 gols feitos.

Os argentinos só entram em campo amanhã. O Rosario pega o Del Valle, às 19h, no Equador, e o Rivadavia enfrenta o Bolívar, às 21h30, na Bolívia.