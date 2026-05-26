Mirassol encara Lanús para confirmar liderança e ampliar campanha surpreendente na Libertadores

Já classificado para a próxima fase da Copa Libertadores, o Mirassol entra em campo nesta terça-feira, às 19h, no estádio La Fortaleza, para confirmar a liderança do grupo diante do Lanús, na Argentina. A equipe paulista precisa apenas de um empate para assegurar a primeira colocação e coroar uma campanha acima das expectativas no torneio continental.

O Lanús, por outro lado, ainda luta pela classificação. O time argentino soma seis pontos e precisa vencer, além de torcer por uma vitória do Always Ready sobre a LDU, fora de casa, combinação considerada improvável pelo cenário do grupo.

Já garantido nas oitavas de final, o técnico Rafael Guanaes deve preservar alguns titulares e rodar novamente o elenco. Na rodada passada, diante do Always Ready, o Mirassol atuou com uma equipe alternativa e, ainda assim, conseguiu a vitória.

"Eu tenho certeza que o último jogo não vai ser fácil. Contra time argentino não tem jogo fácil, ainda mais fora de casa. Eles têm jogadores muito qualificados. Mesmo não vivendo um grande momento, estão na Libertadores porque têm muita qualidade. Então é encarar como uma final e fazer de tudo pra representar bem o Mirassol", afirmou o meia Chico Kim.

Do lado argentino, o técnico Mauricio Pellegrino pregou concentração máxima e ressaltou a importância do confronto para manter vivo o sonho da classificação.

"Sabemos da dificuldade do grupo e da obrigação que temos dentro de casa. Precisamos fazer nossa parte, competir com intensidade e acreditar até o fim", declarou o treinador do Lanús.

Para a partida, o Lanús terá problemas importantes no elenco. O atacante Yoshan Valois sofreu uma entorse no joelho e está fora, assim como o volante Raúl Loaiza, que segue em recuperação de uma lesão muscular.

FICHA TÉCNICA

LANÚS X MIRASSOL

LANÚS - Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Cardozo, Biafore; Salvio, Moreno, Carrera; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado, Reinaldo; Denilson, Jose Aldo; Alesson, Shaylon, Carlos Eduardo; Eduardo Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Carlos Benitez (PAR).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - La Fortaleza, em Lanús (ARG).