São Paulo tenta voltar a vencer após um mês em 'jogo da vaga' na Sul-Americana

Tudo que o São Paulo precisa para confirmar a classificação às oitavas de final da Sul-Americana é uma vitória simples contra o Boston River nesta terça-feira, no MorumBis, a partir das 19h. O problema é que o time vive um jejum de um mês.

A última vez que a equipe tricolor saiu de campo vitoriosa foi em 25 de abril, quando venceu o Mirassol por 1 a 0, em casa, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, em oito partidas, foram cinco empates e três derrotas.

Se perder para o Boston River, a classificação direta ainda é viável ao São Paulo, desde que o Millonarios perca para o O'Higgins, na Colômbia. O empate na partida paralela também pode servir, mas apenas caso os são-paulinos sejam derrotados por menos de três gols de diferença.

Até o começo da rodada, o São Paulo lidera o Grupo C, com nove pontos, seguido por Millonarios (oito), O'Higgins (sete) e Boston River (três). Apenas os uruguaios não têm chances de ficar entre os dois primeiros colocados. Na Sul-Americana, o segundo de cada chave disputa os playoffs contra os terceiros colocados da Libertadores.

DEFESA ESVAZIADA E VAZADA

A média de gols sofridos do São Paulo na temporada é de 1,11 por partida. São 38 em 34 jogos. O dado ilustra o drama defensivo do time, que afastou Arboleda e rescindiu com Matheus Dória em diferentes situações extracampo.

Restaram Alan Franco, Sabino, Rafael Tolói e Osório. Este último tem 19 anos e vive seu primeiro ano no profissional. Dorival Júnior deve integrar Igão (18 anos) e Isac (20) ao grupo para reforçar o setor.

Apenas no jejum de oito jogos, o São Paulo sofreu 12 gols. Quatro deles foram já no fim da partida: os empates com Bahia (2 a 2), Millonarios (1 a 1) e Botafogo (1 a 1) e a derrota para o Juventude (3 a 1), que custou a participação na Copa do Brasil.

"O que eu sinto é que ainda falta um pouco de confiança para sustentar um resultado, e não apenas construí-lo. Aos poucos, vamos ganhando tudo isso. É natural, todos queremos o resultado, mas é um processo e vai acontecer no momento adequado", avaliou Dorival, após o jogo contra o Botafogo.

A partida frustrante contra o alvinegro carioca ainda gerou mais duas preocupações. Sabino e Luciano foram substituídos após sentirem dores. Na reapresentação, ambos não foram para o gramado junto do elenco.

Suspenso no Brasileirão, o camisa 10 só vai retornar após a Copa do Mundo. Já o zagueiro teve constatada lesão muscular e ficará dois meses fora.

Eles se juntam a Cauly e a Marcos Antônio, também no departamento médico. O zagueiro Rafael Tolói voltará a ser relacionado.

Damián Bobadilla, autor do gol do São Paulo contra o Boston River em Montevidéu, se recupera de uma pancada no joelho sofrida em treinamento. Entretanto, ele já foi liberado para tratar-se no Paraguai. Embora a lista de convocados da seleção paraguaia não tenha sido divulgada, tudo indica que Gustavo Alfaro irá chamar o volante.

Já eliminado da Sul-Americana, o Boston River cumpre tabela em São Paulo. A equipe era o saco de pancadas do Grupo C até a última rodada, quando venceu o O'Higgins e ajudou o São Paulo na tabela. São os únicos três pontos do time uruguaio, que só havia perdido até então.

A temporada também não é boa no Uruguai. O time foi apenas a 13ª colocada entre 16 clubes no Apertura. Depois de estrear com goleada sobre o Cerro (4 a 1) no Intermedio, o Boston River vem de uma derrota por 3 a 0 para o Cerro Largo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BOSTON RIVER

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Rafael Tolói e Wendell; Pablo Maia e Danielzinho e Pedro Ferreira; Artur, Calleri e Ferreirinha. Técnico: Dorival Júnior.

BOSTON RIVER - Bruno Antúnez; Lautaro Vázquez, Mateo Rivero, Martín González e Ignacio Fernández e Jairo O'Neil; Francisco Barrios, Federico Dafonte, Agustín Amado e Gastón Ramírez; Francisco Bonfiglio. Técnico: Ignacio Ithurralde.

ÁRBITRO - Augusto Menendez (PER).

HORÁRIO - 19h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.