Grêmio recebe Montevideo City Torque em 'final' do Grupo F da Copa Sul-Americana

A Arena do Grêmio será o palco de uma decisão em alta voltagem na noite desta terça-feira (26), às 19h. Em confronto direto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o time gaúcho mede forças com o Montevideo City Torque, do Uruguai.

A matemática do Grupo F é clara e sem margem para erros: somente a vitória interessa ao time comandado por Luís Castro para avançar diretamente às oitavas de final na liderança da chave, alcançando os 13 pontos. Para o clube uruguaio, que soma 12 pontos contra 10 dos gaúchos, um empate basta para assegurar a primeira posição.

O segundo colocado vai ter a chance de continuar na competição, desde que passe pela disputa de uma vaga no playoff contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores.

O Grêmio chega para o duelo com a confiança em alta, sustentando uma invencibilidade de quatro partidas e vindo de um eletrizante triunfo por 3 a 2, de virada, sobre o Santos. Na escalação, Luís Castro ganha o retorno do lateral-esquerdo Pedro Gabriel.

A principal inovação deve ocorrer no meio-campo, com a inédita dupla de volantes formada por Leo Pérez e Arthur entre os titulares. No setor ofensivo, restam duas disputas abertas por posição: Braithwaite concorre com o jovem Gabriel Mec na referência, enquanto Enamorado e Tetê brigam por uma vaga na ponta direita.

O comandante gremista destacou a importância do equilíbrio emocional e do gerenciamento do ritmo de jogo para superar o desgaste acumulado nesta reta decisiva da temporada.

"Podemos ver em determinados momentos do jogo uma equipe mais retraída para manter a intensidade necessária para o jogo. E às vezes o principal desgaste é mental, é aquele que leva a uma quebra mais física e depois a tomadas de decisão melhores ou piores ao longo do jogo. Não há milagres, vai ser a equipe que se apresenta", projetou o técnico do Grêmio.

Por outro lado, o Montevideo City Torque desembarca em Porto Alegre focado em segurar o topo da tabela a qualquer custo. O time gerido pelo Grupo City vive um grande momento, vindo de uma goleada por 4 a 1 sobre o Deportivo Riestra no torneio continental e de uma vitória por 2 a 1 diante do Progreso no Campeonato Uruguaio, onde figura na sexta colocação.

Sem problemas de lesão ou suspensão em suas peças principais, o técnico Marcelo Méndez mandará a campo sua força máxima para explorar o desespero gaúcho e carimbar a vaga em solo brasileiro.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X MONTEVIDEO CITY TORQUE

GRÊMIO - Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez (Noriega), Arthur e Gabriel Mec (Braithwaite); Enamorado (Tetê), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

MONTEVIDEO CITY TORQUE - Torgnascioli; Aguero, Kevin Silva, Romero, Kagelmacher e Silvera; Pizzichillo, Siles, Montes e Obregón; Salomón Rodríguez. Técnico: Marcelo Mendez.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).