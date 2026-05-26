Flamengo volta ao Maracanã diante do Cusco defendendo a boa campanha na Libertadores

Ainda de 'ressaca' pela derrota em jogo 'decisivo' com o Palmeiras pela reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta ao Maracanã, nesta terça-feira (26), às 21h30, defendendo a invencibilidade e a boa campanha na Libertadores, diante do Cusco, pela sexta e última rodada da fase de grupos.

Com 13 pontos e campanha invicta no Grupo A, o time carioca já tem a liderança carimbada, enquanto os peruanos, com apenas um ponto, estão eliminados e sem chances de deixar a lanterna. Mas, o rubro-negro mira fechar a fase com a melhor campanha.

Apesar do cenário tranquilo na competição continental, o Flamengo chega em baixa após a dura derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no último sábado, pelo Brasileirão. O resultado aumentou em sete pontos - 38 a 31 - a distância para os paulistas na disputa pela liderança. A única atenuante é ter um jogo a menos, a disputar com o Mirassol, em data ainda indefinida.

O objetivo para recuperar o moral é se apoiar no ótimo desempenho na Libertadores, onde soma quatro vitórias e um empate, incluindo o triunfo por W.O diante do Independiente Medellín, na Colômbia.

No primeiro encontro contra o Cusco-PER, pela rodada de abertura, o Flamengo superou a altitude peruana e venceu por 2 a 0. Paralelamente, o Independiente Medellín, vice-líder com sete pontos, e o Estudiantes-ARG, terceiro colocado com seis, duelam na Argentina, no mesmo horário, em confronto direto que definirá o segundo classificado.

O volante Erick Pulgar deve voltar a ser titular. Sem entrar em campo desde o início de abril por conta de uma lesão no ombro direito, o chileno chegou a ser relacionado contra o Palmeiras, mas ficou no banco de reservas. Ele deve assumir op lugar de Jorginho, que teve confirmada, na segunda-feira cedo, uma fratura no dedão do pé direito.

O zagueiro Danilo está de volta após cumprir suspensão na última rodada do Brasileiro e vive a expectativa de reaparecer. Vitão também pode receber uma oportunidade e atuar ao lado do experiente jogador da seleção brasileira.

Além deles, outros nomes que não foram titulares contra o Palmeiras devem aparecer na escalação, como o lateral-direito Emerson Royal, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas e os atacantes Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

O técnico Leonardo Jardim afirmou que a derrota para o Palmeiras não vai influenciar no desempenho da equipe carioca na Libertadores. O português também destacou o apoio da torcida rubro-negra.

"A derrota não vai influenciar na Libertadores. É uma competição diferente. No Brasileiro, estamos a sete pontos, podemos ficar a quatro, já que temos um jogo a menos. Normalmente, os campeões não ganham os jogos nos confrontos diretos, ganham contra os outros adversários. Falei isso para os jogadores. Queria ganhar o jogo, a torcida teve uma postura incrível. É um campeonato longo. Acreditamos que vamos recuperar os pontos, e o Flamengo vai ser campeão brasileiro", disse Jardim.

O meia Arrascaeta se recupera de uma lesão na clavícula direita e não está à disposição da comissão técnica, enquanto o atacante Everton Cebolinha é dúvida por conta de dores no quadril.

O Cusco chega empolgado após vencer o Atlético Grau por 1 a 0, em duelo válido pelo Campeonato Peruano. Além de elevar a moral do elenco, o resultado quebrou uma sequência de seis jogos sem vitória, já que o time acumulava três derrotas e três empates.

Entre os destaques da equipe comandada por Alejandro Orfila estão o zagueiro Gu-Rum Choi e o meia Gabriel Carabajal, conhecido no futebol brasileiro por ter vestido as cores de Santos e Vasco.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CUSCO

FLAMENGO - Rossi; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Técnico: Leonardo Jardim.

CUSCO - Pedro Díaz; José Zevallos, Gu-Rum Choi, Aldair Fuentes e José Bolívar; Oswaldo Valenzuela, Lucas Colitto, José Manzaneda e Gabriel Carabajal; Diego Soto e Juan Tévez. Técnico: Alejandro Orfila.

ÁRBITRO - José Javier Burgos (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).