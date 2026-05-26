Santos vira página no Brasileiro e pega Deportivo Cuenca por 'sobrevivência' na Sul-Americana

Um time sob pressão. É nessa condição preocupante que o Santos entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, para encarar o Deportivo Cuenca em compromisso que vale a sobrevivência da equipe na Copa Sul-Americana. Pressionado pelos maus resultados também no Campeonato Brasileiro (ocupa a zona de rebaixamento), a equipe chega na última rodada da fase de grupos do torneio continental amargando a lanterna do Grupo D (quatro pontos).

Vindo de derrota para o Grêmio no final de semana no Nacional (revés de 3 a 2), a equipe espera dar um fim à sequência de vexames que vem irritando a torcida. Dono da pior campanha em sua chave, quatro empates e uma derrota, só um triunfo muda esse panorama. Sem chances de buscar a liderança para ter uma vaga direta à próxima fase, ao time santista só resta uma saída: somar os três pontos para, enfim, terminar em segundo na chave e garantir uma vaga nos playoffs da competição.

Tentando achar um mínimo de esperança em meio ao cenário de caos que impera na Vila Belmiro, o técnico Cuca vê totais possibilidades de a equipe se reabilitar. "Dependemos de uma vitória nesta terça-feira para nos classificar na sul-americana. Essa é a nossa missão", comentou o treinador procurando simplificar a questão.

Embora a campanha irregular exponha a dificuldade santista em transformar a posse de bola e volume ofensivo resultados concretos, o treinador trabalha também em cima do psicológico para que o time consiga ser constante durante os 90 minutos.

Para este jogo, Cuca não terá o zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro amarelo. A boa notícia, no entanto, vem no setor ofensivo. Ausente na derrota para o Grêmio em Porto Alegre, Álvaro Barreal retorna e deve formar dupla com Gabigol na frente.

Neymar continua realizando trabalhos internos e vem cumprindo tratamento para se recuperar de um edema na panturrilha visando a apresentação para a seleção brasileira. Inicialmente, ele não deve ser utilizado pelo Santos até a Copa do Mundo.

Como o jogo é decisivo e vale a permanência, a diretoria também resolveu entrar em ação com uma promoção de ingressos para lotar a Vila Belmiro. Dessa maneira, o clube disponibilizou uma carga de ingressos no valor de R$ 5,00 para integrantes do plano Sócio Rei em setores específicos do estádio.

Pelo lado do Deportivo Cuenca, o técnico Jorge Célico não tem grandes problemas para escalar a equipe. Vice-líder da chave com seis pontos, os equatorianos vêm de três empates consecutivos e devem apostar numa formação cautelosa em busca dos contra-ataques. A principal novidade é o retorno de Patricio Boolsen ao miolo de zaga ao lado de Santiago Postel.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X DEPORTIVO CUENCA

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Miguelito; Gabriel Bontempo, Barreal e Gabigol. Técnico: Cuca.

DEPORTIVO CUENCA - Facundo Ferrero; Ignácio Mosquera, Patricio Boolsen, Santiago Postel e Carlos Arboleda; Maccari, Chacon, García, Vega e David González. Ordoñez. Técnico: Jorge Celico.

ÁRBITRO - Jhon Ospina (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).U