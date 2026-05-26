New York Knicks completa 'varrida' sobre o Cleveland Cavaliers e avança às finais da NBA

O New York Knicks é o primeiro finalista da temporada da NBA. Com mais uma atuação contundente, a equipe do técnico Mike Brown confirmou o seu favoritismo e, mesmo jogando na Rocket Arena, atropelou o Cleveland Cavaliers por 130 a 93 na noite desta segunda-feira, sacramentando a "varrida" dos visitantes (venceram os quatro jogos que realizaram nestes playoffs). A vantagem de 43 pontos no placar é apenas um dos pontos positivos da equipe, que conquistou a sua 11ª vitória seguida. Campeão da Conferência Leste da Liga, a franquia volta a uma decisão pela primeira vez desde 1999.

Nem mesmo o início hesitante, que permitiu aos donos da casa a liderança do placar, foi capaz de diminuir a confiança dos Knicks. No começo do segundo período, com a marcação encaixada, os visitantes assumiram o controle da partida e conduziram a equipe a mais uma vitória sem sustos.

Para Karl-Anthony Towns, que fez um "double-double" com 19 pontos e 14 rebotes, o conjunto nova-iorquino não pode se acomodar agora que está nas finais. Segundo ele, muita coisa precisa ser feita para que o objetivo do título seja alcançado.

"É algo que Nova Yorque anseia há muito tempo (disputar o título) e vamos aproveitar a viagem de avião para descansar. Mas assim que entrarmos nos carros e voltarmos para casa, vamos retornar ao trabalho", disse Towns, que tem médias de 16,9 pontos e 10,6 rebotes nos playoffs.

"Amanhã, provavelmente, todos nós estaremos na academia treinando arremessos, fazendo tratamento, fazendo o que for preciso para nos prepararmos para a próxima série. Sabemos que o trabalho ainda não acabou", completou o ala-pivô.

O New York Knicks chega às finais com uma sequência de 11 vitórias consecutivas, a terceira maior em uma campanha de playoffs. Todas os triunfos durante esse período, com exceção de uma, foram por dois dígitos de diferença, com uma margem média de 23,7 pontos.

Mike Brown, o 15º técnico desde 1976 a levar uma equipe às finais em seu primeiro ano no comando, já apostava em levar o time a um momento como este quando assumiu o cargo no verão passado.

"Eu realmente sentia que este grupo era um time de finais de NBA. Eu sentia que tínhamos uma chance legítima se conseguíssemos encontrar o caminho e se os jogadores permanecessem unidos durante o processo. Enfrentamos adversidades e estamos aqui", disse Brown.

Já pelo lado dos Cavaliers, a forma como o time foi eliminado (quatro derrotas em quatro partidas), não deixa dúvidas quanto à definição do primeiro finalista da NBA. Cestinha do jogo com 31 pontos, Donovan Mitchell reconheceu o mérito dos rivais.

"Eles jogaram muito bem", afirmou o jogador que, no entanto, valorizou o empenho dos seus companheiros. "Temos assuntos inacabados e não tenho dúvidas que este grupo pode chegar mais longe", afirmou o ala-armador.

Classificado, os Knicks agora aguardam a definição dos playoffs das finais da Conferência Oeste. San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder disputaram quatro jogos até aqui e o placar é de duas vitórias para cada equipe.