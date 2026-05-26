Quando João Fonseca joga em Roland Garros? Tenista conhece data e horário de jogo na 2ª rodada

João Fonseca já tem compromisso marcado pela segunda rodada de Roland Garros. Depois de vencer o francês Luka Pavlovic na estreia, o brasileiro volta à quadra nesta quarta-feira para enfrentar o croata Dino Prizmic no Grand Slam disputado em Paris, na França.

De acordo com o organograma previsto pela organização do torneio de Grand Slam, o confronto envolvendo o jovem tenista carioca será o terceiro da programação da Quadra 14, com início estimado para cerca de 10h30 (de Brasília).

Atual número 30 do ranking mundial, João Fonseca busca avançar novamente no torneio e igualar seu melhor desempenho em Roland Garros, alcançado na última temporada, quando chegou à terceira rodada.

Seu adversário será Dino Prizmic, croata de 20 anos que ocupa a 72ª posição do ranking. Assim como o brasileiro, ele atua como destro, mas ainda busca o primeiro título de simples da carreira. Enquanto João soma dois troféus individuais e um retrospecto de 48 vitórias e 33 derrotas, Prizmic acumula campanha de 18 triunfos e 21 reveses no circuito.

O europeu chega embalado após conquistar sua primeira vitória em chave principal de Grand Slam, ao superar o americano Michael Zheng, vindo do qualifying. Nos torneios anteriores, também chamou atenção por bater nomes de peso do circuito, como Ben Shelton, em Madri, e Novak Djokovic, em Roma.