Leila Pereira descarta demissão e banca Abel no Palmeiras até 2027: 'Esquece, não farei isso'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, assegurou a permanência de Abel Ferreira no comando técnico do clube e descartou qualquer possibilidade de demissão motivada por pressão externa. A dirigente afirmou que pretende manter o treinador até o fim de sua gestão, em dezembro de 2027.

As declarações acontecem em meio ao aumento das cobranças sobre Abel após a derrota para o Cerro Porteño pela Libertadores e do manifesto publicado pela Mancha Alviverde, principal organizada palmeirense, que pediu a saída do treinador português.

Leila, porém, deixou claro que não pretende alterar sua posição por causa de resultados pontuais ou da insatisfação de parte da torcida. "Não é porque eu não conquistei um título que eu vou demitir o meu treinador. Esquece, o torcedor que pensa dessa forma, esquece, esquece. Eu não vou fazer isso", disse.

A dirigente voltou a exaltar o trabalho de Abel, classificando o português como o maior treinador da história do clube, além de reforçar sua confiança no potencial da equipe para seguir disputando conquistas.

"O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. Eu não vivo de passado, eu vivo de presente, mas eu vejo o trabalho desenvolvido por ele e o potencial que nós temos de conquistar vários títulos", acrescentou.

Por fim, Leila garantiu que, ao menos durante seu período à frente do clube, a permanência do técnico está assegurada: "Então, até dezembro de 2027, que é quando eu saio, o próximo presidente, eu não sei, eu garanto, pela vontade da presidente, o Abel fica conosco", completou.

As declarações surgem poucos dias depois do duro posicionamento da Mancha Alviverde. Em nota, a organizada criticou o desempenho recente do Palmeiras, acusou Abel de arrogância e desequilíbrio, além de direcionar cobranças à própria Leila Pereira e ao diretor de futebol do clube Anderson Barros.

Apesar da pressão, o cenário ganhou novo capítulo após a vitória palmeirense por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. O resultado manteve o time na liderança da competição nacional e amenizou o ambiente de contestação ao trabalho do treinador português.