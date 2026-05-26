Adversário de estreia do Brasil, Marrocos anuncia convocação para a Copa do Mundo; veja a lista

Primeiro rival no caminho da seleção brasileira, o Marrocos anunciou nesta terça-feira a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção nacional na Copa do Mundo, que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá.

A lista divulgada pelo treinador Mohamed Ouahbi conta com nomes de ponta do futebol marroquino que integram as principais equipes da Europa. Entre os principais destaques estão o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain, e o atacante Brahim Diaz, do Real Madrid.

O treinador assumiu o posto de técnico da seleção em março para substituir Walid Regragui. Sob o seu comando, os marroquinos empataram com o Equador em 1 a 1 e venceram o Paraguai por 2 a 1 na última Data Fifa do mês de março. O amistoso mais recente aconteceu nesta terça-feira, em jogo que o Marrocos goleou o Burundi por 5 a 0.

Marrocos está no Grupo C do Mundial e faz a sua estreia justamente contra a Seleção Brasileira, no dia 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. O segundo compromisso vai ser diante da Escócia, seis dias mais tarde, em Boton. O último jogo será contra o Haiti, no dia 24, em Atlanta.

Essa será a sétima participação do Marrocos em Copas do Mundo, sendo a terceira consecutiva - um feito inédito na história do país. Na última edição do Mundial, que foi realizado no Catar, a seleção africana fez uma campanha histórica.

Depois de se classificar em primeiro na fase de grupos, e deixar pelo caminho Espanha e Portugal nas oitavas e quartas de final respectivamente, os marroquinos só pararam na semifinal para a França. Na disputa do terceiro lugar, o time foi superado pela Croácia e terminou o Mundial do Catar em quarto lugar.

VEJA OS CONVOCADOS DE MARROCOS PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)

Defensores: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Youssef Belammari (Al Ahly SC), Nayef Aguerd (Olympique), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Redouane Halhal (K.V. Mechelen), Zakaria El Ouahdi (Genk)

Meio-campistas: Azzedine Ounahi (Girona), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Betis), Ayoub Bouaddi (Lille), Samir El Mourabet (Strasbourg), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismaël Saibari (PSV)

Atacantes: Brahim Díaz (Real Madrid), Abdessamad Ezzalzouli (Betis), Yassine Bessime (Strasbourg), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Ayoub Amahount (Frankfurt).