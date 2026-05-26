Lesão, inconstância ou surpresa: gol vira dúvida na seleção com Alisson, Ederson e Weverton

A convocação de Neymar não surpreendeu quem acompanhou os dias que antecederam o anúncio da lista da seleção para a Copa. Os dados físicos positivos antes da lesão na panturrilha, o comprometimento em aceitar o banco e evitar os 'parças' nos Estados Unidos, além do movimento de jogadores e ex-jogadores em defesa do camisa 10, convenceram Carlo Ancelotti a incluí-lo no grupo.

Entre os 26 convocados, apenas outro atleta, além de Neymar, jamais havia participado de uma das cinco listas anteriores feitas pelo italiano: o goleiro Weverton. Aos 38 anos, ele será o mais velho do elenco brasileiro.

Existe uma preocupação com o gol da seleção para a competição, algo evidenciado nas últimas semanas. A comissão técnica definiu que seriam seis goleiros na pré-lista, a relação inicial que precisa ser enviada à Fifa. O trio inicialmente favorito para disputar a Copa estava presente: Alisson, Ederson e Bento. Também apareceram Hugo Souza, figura frequente com Ancelotti, e John, observado há algum tempo.

Alguns integrantes da seleção defendiam que o sexto nome fosse o de Carlos Miguel, do Palmeiras. As boas atuações em 2026 o credenciavam, aliado ao fato de que a convocação serviria como incentivo já pensando no ciclo para 2030. Toda a comissão técnica, além da diretoria, renovou contrato por mais quatro anos.

A proximidade da data para o envio da pré-lista, em 11 de maio, acendeu um alerta dentro da CBF. Ederson e Bento não vivem grandes fases, enquanto Alisson, favorito a ser titular, ainda não havia se recuperado da lesão muscular que o afastou por dois meses do Liverpool. O arqueiro voltou a campo no domingo passado, na última rodada da Premier League.

Ederson já esteve em outras duas Copas. Bento, não. Hugo Souza e John também não e, para piorar, Hugo soma apenas um jogo pela seleção principal, enquanto John ainda não estreou. Caso Alisson sofra uma nova lesão ou a falta de ritmo de jogo o prejudique, houve o entendimento de que seria ruim ter como opções apenas jogadores com pouca ou nenhuma experiência com a camisa do Brasil.

Weverton deixou o Palmeiras em 2026 em baixa, justamente porque Carlos Miguel assumiria a titularidade. No Grêmio, na avaliação de Taffarel, preparador de goleiros da seleção, tem apresentado bom desempenho. Convocado por Tite para a Copa de 2022, no Catar, soma 10 partidas pela seleção principal e foi destaque na campanha do inédito ouro olímpico em 2016, no Rio.

O currículo pesou, e o nome de Weverton foi anunciado por Ancelotti. Nada que diminuísse a tensão em torno da posição, talvez a que gere mais dúvidas, ao lado das laterais, para a Copa.