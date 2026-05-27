Na sorte também vai

O barco cruz-maltino começou a furar justamente na reta final antes da pausa para a Copa do Mundo e, agora, ainda precisa de uma vitória para não dar chance ao azar na Sul-Americana. Pela última rodada da fase de grupos, o Vasco recebe o Barracas Central-ARG em São Januário hoje, às 19h, com risco de naufragar antes mesmo do mata-mata.

Em péssimo momento na temporada, o Cruz-Maltino chega para o confronto decisivo pela Sula sob altas contestações. Pela primeira vez neste ano, o time amarga três derrotas consecutivas, que, além de provocarem a ira da torcida vascaína, direito a protesto no CT, só serviram para expor ainda mais a fragilidade e ineficiência da equipe. Em apenas três jogos, o time de Renato Gaúcho foi vazado dez vezes e marcou apenas dois gols, o que se torna um problemão no jogo de hoje.

Na melhor das hipóteses, o Gigante pode até ir direto às oitavas de final. A equipe cruz-maltina inicia a rodada empatada em sete pontos com o Audax Italiano-CHI, mas ocupando a 2ª colocação por ter saldo de gols maior (1 a 0). O líder é o Olimpia-PAR, com 10. Para passar em primeiro, o Vasco terá que vencer o Barracas e torcer por uma derrota do Olimpia por dois gols de diferença diante do Audax.

Já se os chilenos vencerem por três de diferença, fica com a liderança quem tiver o maior saldo de gols. Por quatro ou mais, o Audax é líder.

De qualquer forma, ganhar é essencial para garantir pelo menos a segunda colocação e ir para a repescagem contra um dos eliminados da Libertadores. Se empatar Vasco precisará de uma vitória do Olimpia ou empate no Paraguai para não ser eliminado na fase de grupos. Já em caso de derrota, o time de Renato Gaúcho só se mantém vivo caso os paraguaios vençam.