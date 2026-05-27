Cuca reclama de 'disse me disse' dentro do Santos e revela pré-temporada em Portugal

O técnico Cuca festejou o "grande jogo" do Santos na vitória, por 3 a 0, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, sobre o Deportivo Cuenca, que classificou a equipe para os playoffs da Copa Sul-Americana, mas aproveitou para desabafar contra o "disse me disse" presente dentro da Vila Belmiro.

"Fizemos um grande jogo. Pelo menos dois terços da partida com domínio total. Jogadas com bastante criatividade e muita troca de passes. Marcamos três gols e tivemos a possibilidade de fazer mais. Foi um jogo bem jogado. No final do jogo, tivemos o pênalti, que premiou a atuação do Brazão. Nunca tive nenhum problema com o Brazão. Nunca disse que ele iria ele não iria jogar, mas aqui em Santos tem muito disse me disse. O Brazão sofre uma cobrança pelo que ele conquistou ano passado, quando foi o grande responsável pelo Santos ter ficado na primeira divisão", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Sobre o período no qual o time vai ficar sem atuar por causa da disputa da Copa do Mundo, Cuca revelou uma viagem do elenco para a Europa, onde será feita uma pré-temporada com a realização de três ou quatro amistosos

"Vai servir para equilibrar o elenco. Estamos tendo de improvisar o improviso. Vamos ter de ser criativos porque sabemos do momento complicado que passamos para contratações. Nossa maior contratação vai ser a recuperação de alguns jogadores que estão aqui. São os atletas que nós temos e eles são bons. Melhor do que trazer 3 ou 4 jogadores que a gente não sabe como vão reagir."

Antes da parada da Copa, o Santos volta a jogar no sábado, em Salvador, diante do Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra está em 17º lugar e é a primeira dentro da zona de rebaixamento, com 18 pontos.