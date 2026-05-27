Fluminense precisa vencer La Guaira e torcer por outros resultados para seguir na Libertadores

Não dependendo apenas de suas forças para avançar na Copa Libertadores, o Fluminense recebe o Deportivo La Guaira nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos. Apenas a vitória interessa ao time carioca.

Com cinco pontos e ocupando a terceira colocação do Grupo C, o Fluminense depende de uma combinação de resultados. Precisa vencer ou empatar o lanterna La Guaira-VEN, com três pontos, para superar o Bolívar-BOL, também com cinco pontos e que vai ser mandante diante do Independiente Rivadavia-ARG, classificado como líder, com 13 pontos.

O segundo colocado vai direto à outra fase, enquanto o terceiro terá a chance de disputar os playoffs com um time vindo da Copa Sul-Americana. Até o próprio La Guaira ainda briga por vagas, desde que vença. No primeiro confronto, no primeiro turno, Fluminense e La Guaira empataram sem gols, na Venezuela.

O Fluminense chega para a decisão vivendo um momento conturbado e sob forte pressão em torno do trabalho do técnico Luís Zubeldía. Após a derrota por 1 a 0 para o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, aumentaram as cobranças sobre elenco e comissão técnica.

Na Libertadores, porém, o cenário recente é mais positivo: no último compromisso, o clube carioca venceu o Bolívar por 2 a 1 no Maracanã e manteve vivo o sonho da classificação.

O time conta com dois reforços importantes no setor ofensivo: Savarino e Canobbio participaram normalmente do treino no CT Carlos Castilho. A dupla ficou de fora em Mirassol devido ao risco de lesão, já que o calendário apertado aumentou a preocupação com a condição física dos jogadores.

O La Guaira chega após vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa FC, em compromisso válido pelo Campeonato Venezuelano. O resultado quebrou uma sequência de sete partidas sem vencer e elevou a confiança do elenco para a última rodada da Libertadores.

O técnico Héctor Bidoglio tem como destaques o zagueiro Martín Gianoli, que ganhou destaque ao anotar dois gols no último compromisso, e o atacante Flabian Londoño.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X LA GUAIRA

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, John Kennedy e Canobbio. Técnico: Luís Zubeldía.

LA GUAIRA - Cristopher Varela; Luis Peña, Martín Gianoli, Diego Osio e Jorge Gutiérrez; José Correa, Carlos Faya, Manuel Sulbarán e Juan Castellanos; Rafael Arace e Flabián Londoño. Técnico: Héctor Bidoglio.

ÁRBITRO - José Cabero (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).