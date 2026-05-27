Classificado como líder, o Botafogo apenas cumpre tabela diante do Caracas

O Botafogo visita o Caracas nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Líder isolado do Grupo E, o time carioca entra em campo apenas para cumprir tabela, porque já está garantido nas oitavas de final e sem chances de perder a primeira colocação.

Com 13 pontos, o Botafogo não pode mais ser alcançado pelos adversários e chega embalado após três partidas sem derrota, somando duas vitórias e um empate.

O resultado mais recente foi a igualdade por 1 a 1 diante do São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Franclim Carvalho, o time carioca segue invicto na Sul-Americana e ostenta o melhor ataque da competição, com 12 gols marcados. Este duelo, portanto, serve para manter a boa fase e ampliar a sequência invicta na temporada.

Mas o objetivo é encerrar a fase de grupos com uma vitória após o empate por 1 a 1 diante do Caracas, no Rio de Janeiro, pela rodada de estreia. O time venezuelano aparece na segunda colocação, com nove pontos, também garantido nos playoffs, mas sem chances de alcançar a liderança.

O lateral-direito Mateo Ponte, o lateral-esquerdo Alex Telles e o volante Cristian Medina estão de volta após cumprirem suspensão na última rodada do Brasileirão. Telles e Medina podem ser preservados, enquanto Ponte vive a expectativa de ganhar uma chance.

Reservas contra o São Paulo, os volantes Edenilson e Newton, além do meia Jordan Barrera devem ganhar chances de jogo. O atacante Matheus Martins, recuperado de um estiramento muscular, também está de volta, estando cotado para começar jogando.

O técnico Franclim Carvalho elogiou Barrera, colombiano que balançou as redes nas últimas duas partidas e acirrou a disputa pela titularidade.

"O Barrera já foi titular, já foi reserva, não relacionado, mas tem treinado sempre bem e nunca fez cara feia. A temporada é longa e os jogadores têm momentos que são melhores do que outros. Ele tem características muito interessantes para nós. Tem que continuar a trabalhar, como tem feito aqui, e vai continuar ganhando chances", disse Franclim.

A comissão técnica terá desfalques importantes no meio-campo, já que Allan está lesionado e Danilo foi afastado para cuidar do seu futuro, que segue indefinido. Os zagueiros Bastos e Kaio Pantaleão, além dos atacantes Júnior Santos e Nathan Fernandes, estão no departamento médico e aumentam a lista de ausências.

O Caracas está invicto há seis partidas, com três vitórias e três empates. O seu último compromisso aconteceu pela quinta rodada da Sul-Americana, quando empatou por 2 a 2 com o Racing, na Argentina. O técnico Henry Melendez tem como principais destaques o volante Irving Gudino e o centroavante Adrian Fernández.

FICHA TÉCNICA

CARACAS X BOTAFOGO

BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Justino, Nahuel Ferraresi e Marçal; Newton, Huguinho e Edenilson; Jordan Barrera, Arthur Cabral e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.

CARACAS - Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Jesús Quintero, Luis Mago e Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudibo, Wilfred Correa e Michael Covea; Robert Hernández e Adrián Fernández. Técnico: Henry Melendez.

ÁRBITRO - Carlos Betancur (COL).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Olimpico de La UCV, em Caracas (VEN).