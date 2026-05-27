Atlético-MG recebe Puerto Cabello-VEN em decisão por vaga no mata-mata da Sul-Americana

O Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira para disputar aquela que já é considerada a partida mais importante de sua temporada. A partir das 19h, recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela rodada de encerramento da fase de grupos da Copa sul-americana.

A matemática do equilibrado Grupo B é drástica: somente a vitória interessa ao time comandado por Eduardo Domínguez para conquistar o topo da chave e carimbar o passaporte direto para as oitavas de final. Qualquer outro resultado culminará na eliminação precoce dos mineiros, sem chances sequer de disputar a repescagem dos playoffs.

A situação do grupo é de pura tensão. Atlético-MG, Puerto Cabello e Cienciano-PER chegam a esta jornada final rigorosamente empatados com sete pontos conquistados. Contudo, as estatísticas de desempate colocam a equipe venezuelana na liderança provisória, empurrando o Galo para a terceira colocação.

O time mineiro ganhou sobrevida no torneio continental após bater o Cienciano por 2 a 0 na rodada anterior, em noite inspirada de Tomás Cuello - que distribuiu duas assistências para os gols de Renan Lodi e Bernard.

Para o duelo decisivo, Eduardo Domínguez pretende acionar o que tem de melhor em seu plantel. A expectativa principal gira em torno do retorno do atacante Alan Minda, que foi poupado no último fim de semana na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, pelo Brasileirão, onde o time voltou a sofrer com gols nos minutos finais. Outra disputa por vaga ocorre no setor de meio-campo, com Victor Hugo brigando pela titularidade.

Do outro lado, o Puerto Cabello desembarca em solo brasileiro jogando com o regulamento debaixo do braço, ciente de que um simples empate na Arena MRV garante a sua classificação.

Vivendo um bom momento, a equipe do técnico venezuelano utilizou força máxima no último sábado para vencer a Universidad Central por 2 a 1 pelo campeonato local e chega sem problemas médicos para o confronto em Minas Gerais.

Apesar da vantagem na tabela, os visitantes carregam um fantasma histórico que joga a favor do Atlético-MG: o Puerto Cabello jamais venceu uma partida oficial fora da Venezuela em competições internacionais.

No retrospecto geral longe de seus domínios, o clube soma nove derrotas e apenas um empate em dez exibições, registrando um saldo indigesto de 20 gols sofridos e apenas quatro marcados.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X PUERTO CABELLO-VEN

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

PUERTO CABELLO - Graterol; Vargas, Obradovic, Ramos e Rosales; González, Moreno e Saggiomo; Castillo, Flores e Ponce. Técnico: Eduardo Saragó.

ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).