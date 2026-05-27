Filipe Luís é o candidato favorito para assumir o Bayer Leverkusen, diz TV

O nome de Filipe Luís ganhou força nos bastidores do futebol europeu. De acordo com informações da Sky Sport da Alemanha, o ex-lateral e treinador brasileiro é, neste momento, o principal candidato para assumir o comando do clube alemão Bayer Leverkusen.

Segundo a apuração assinada pelos jornalistas Florian Plettenberg, Patrick Berger e Marlon Irlbacher, as conversas entre as partes já foram iniciadas. Apesar do favoritismo do brasileiro, o clube alemão mantém outros nomes no radar como alternativas para a sucessão no banco de reservas.

A tendência, segundo a publicação, é que o Leverkusen oficialize a saída de Kasper Hjulmand somente após definir quem será o novo treinador da equipe.

O dinamarquês chegou ao clube após a saída de Erik ten Hag, demitido no início da última temporada, e firmou vínculo até 2027. Agora, porém, o ciclo do comandante parece próximo do fim.

Aos 40 anos, Filipe Luís desponta como uma opção valorizada no mercado internacional após sua rápida transição da carreira de jogador para a função de treinador. Com longa trajetória no futebol europeu, o ex-lateral acumulou mais de 300 partidas pelo Atlético de Madrid e também defendeu a seleção brasileira em diversas oportunidades.

Depois de encerrar a carreira nos gramados no começo de 2024, Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo meses depois, em setembro daquele ano. Durante sua passagem, conquistou títulos importantes, incluindo a Libertadores, antes de deixar o clube em março deste ano.

Agora, o brasileiro surge como o nome preferido do Bayer Leverkusen para liderar um novo projeto esportivo, embora o clube ainda avalie outros cenários antes de bater o martelo sobre o substituto de Hjulmand.