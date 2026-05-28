Ayrton Lucas na mira do Peixe

Titular na vitória por 3 a o sobre o Cusco (PER), na terça-feira, Ayrton Lucas despertou o interesse de outra equipe do Brasileirão. Em busca de um lateral-esquerdo no mercado, o Santos realizou sondagem pelo defensor e vê com bons olhos uma possível chegada do atleta.

O Peixe precisa de uma reposição para o setor com urgência. O argentino Gonzalo Escobar, principal opção de Cuca, tem contrato somente até o fim do ano e não deve renovar. Enquanto isso, o jovem Vinicius Lira, possível substituto, rompeu o ligamento do joelho e deve demorar para voltar às atividades.