'Vantagem' garantida na Libertadores

Com os resultados de ontem, o Flamengo terminou a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha, o que não acontecia desde 1984. Com isso, terá a vantagem decidir em casa os confrontos de mata-mata até a final.

A vitória por 3 a 0 sobre o Cusco, na terça, fez o Mengão chegar aos 16 pontos, com cinco vitórias e um empate. Para ser ultrapassado, precisaria que o Rosario Central (ARG) vencesse por quatro gols de diferença o Del Valle (EQU) ou que o Rivadavia (ARG) goleasse por cinco de margem o Bolívar (BOL).

Como o Rosario perdeu por 1 a 0 e o Rivadavia ganhou 'só' por 3 a 1, o Fla se manteve líder geral. Os confrontos de oitavas e o chaveamento serão sorteados amanhã.