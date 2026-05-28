Diniz defende Yuri Alberto após vaias da torcida do Corinthians e quer permanência de Memphis

Ao ser substituído durante a derrota do Corinthians para o Platense por 2 a 0 nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela Libertadores, Yuri Alberto foi vaiado pela torcida. Após a partida, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do jogador, que anteriormente havia revelado o desejo de deixar o time alvinegro na janela de transferências do meio do ano.

"Em relação às vaias ao Yuri Alberto, é uma coisa natural, que acontece. O Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, vivido, começou muito cedo no Santos, então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos", disse o treinador na coletiva de imprensa.

Depois da vitória contra o Barra pela Copa do Brasil, o atacante disse que gostaria de ser negociado ainda neste ano em busca de "um novo desafio" na carreira. A torcida corintiana não gostou da declaração do atleta e tem manifestado críticas ao posicionamento dele. Diniz já comentou que deseja a permanência do jogador no grupo e conta com ele para o restante da temporada.

"Era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Sei que ele tem um carinho enorme pelo Corinthians e também sei que a torcida tem um carinho enorme por ele. Então, é uma coisa para se ajustar de novo para as coisa andarem num bom termo."

Sobre o futuro de Memphis, que voltou a ser titular no jogo da Libertadores e tem vínculo com o clube até o fim de julho, Diniz disse que quer a permanência dele no elenco e que seu contrato seja renovado. "Ainda não renovou (o contrato). O clube (Corinthians) tem interesse que ele (Memphis) fique, e ele quer ficar."

Com a derrota para o Platense, o Corinthians, que já tinha garantido o primeiro lugar na chave, estacionou nos 11 pontos, mas sabe que vai decidir as oitavas de final em casa. Vale lembrar que os times das melhores campanhas enfrentam os piores segundos classificados para as oitavas, além de disputarem o jogo de volta em casa. O segundo colocado do Grupo E foi o Platense, com dez pontos.

O time alvinegro e os demais classificados para o mata-mata vão conhecer os confrontos nas oitavas em sorteio que será realizado nesta sexta-feira, às 12 horas (horário de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Na sequência da temporada, o Corinthians enfrenta o Grêmio no próximo sábado, às 17h30 (horário de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.