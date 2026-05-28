Cruzeiro precisa vencer Barcelona de Guayaquil para avançar às oitavas da Libertadores

O Cruzeiro recebe o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em busca de um resultado positivo para seguir vivo na competição continental. Dependendo apenas das próprias forças para avançar às oitavas de final, o time mineiro chega embalado e aposta no fator casa para confirmar a sua classificação no Grupo D.

Na vice-liderança, com oito pontos, o Cruzeiro precisa fazer sua parte diante de um Barcelona de Guayaquil já eliminado da competição, com três pontos. Se vencer irá a 11 pontos e pode até terminar na liderança, desde que Universidad Catolica-CHI, líder com 10, perca para o Boca-Juniors-ARG, terceiro, com sete.

Mesmo se perder, o Cruzeiro ainda poderá avançar, desde que os argentinos não vençam seu compromisso. Sem contar que o terceiro colocado do grupo ainda vai ter a chance de disputar o playoff por uma vaga na Copa sul-americana.

Cruzeiro e Barcelona se enfrentaram na primeira rodada da competição, no Equador, e o time brasileiro levou a melhor ao vencer por 1 a 0. Agora, diante da torcida, tenta repetir o desempenho para confirmar a vaga no mata-mata da Libertadores.

O Cruzeiro também ostenta a melhor defesa do Grupo D, com apenas três gols sofridos em cinco jogos, fator que tem sido um dos pilares da campanha celeste. Invicto há seis partidas, o time comandado por Artur Jorge vive bom momento e chega motivado após vencer a Chapecoense por 2 a 1, no último domingo, pelo Brasileirão.

O técnico português tem um desfalque importante no meio-campo para o duelo decisivo. Gerson, punido com um cartão vermelho na última rodada da Libertadores, está suspenso. Lucas Silva é o favorito para assumir a função e formar dupla com Lucas Romero.

O meia Christian, reserva contra a Chapecoense, e o atacante Arroyo, que não enfrentou os catarinenses porque estava suspenso, devem começar jogando. Kaique Kenji e Sinisterra, titulares no último compromisso, provavelmente serão opções no banco. O lateral-direito William, liberado por questões pessoais, e o goleiro Cássio, lesionado, são desfalques.

Artur Jorge valorizou o bom momento do Cruzeiro na temporada, mas destacou que o elenco precisa continuar trabalhando para seguir alcançando grandes resultados. "Queremos continuar acreditando. Temos que ganhar jogos, trabalhar muito e também melhorar bastante. Não é por causa de uma sequência de bons resultados que vamos dizer que estamos perfeitos, porque não estamos. Se estivéssemos, eu estaria sendo menos exigente comigo mesmo e também com os meus jogadores."

O Barcelona chega em alta para o seu último compromisso pela Libertadores, já que vem de vitória por 2 a 1 sobre o Delfín, pelo Campeonato Equatoriano. Além disso, venceu três dos últimos quatro jogos que disputou.

O técnico César Farías não poderá contar com o zagueiro Jhonnier Chala, punido com um cartão vermelho no revés por 2 a 0 para a Universidad Católica, pela quinta rodada da Libertadores. O principal nome do elenco é o centroavante Darío Benedetto, conhecido por sua passagem marcante pelo Boca Juniors.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X BARCELONA

CRUZEIRO - Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

BARCELONA - José Contreras; Jonnathan Mina, Cristian Báez e Willian Vargas; Bryan Carabalí, Jhonny Quiñonez, Matías Lugo, Jefferson Intriago e Gustavo Vallecilla; Byron Castillo e Darío Benedetto. Técnico: César Farias.

ÁRBITRO - Andrés Matonte (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).