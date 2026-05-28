Palmeiras precisa de empate para evitar catástrofe na Libertadores

Depois de uma vitória convincente no Brasileirão, o Palmeiras quer provar suas qualidades em jogo decisivo pela Libertadores. Nesta quinta-feira, às 19h, no Nubank Parque, a equipe alviverde mede forças com o colombiano Junior em busca da classificação para as oitavas de final do torneio continental.

Um grupo que parecia tranquilo se tornou uma dor de cabeça para o Palmeiras. A derrota na última rodada elevou as tensões e agora os comandados de Abel Ferreira precisam de um empate para garantir a classificação no segundo lugar da chave, o que vai obrigar a equipe a atuar como visitante nas oitavas de final.

Líder do Grupo F com 10 pontos, o Cerro Porteño recebe em Assunção, no mesmo horário, o Sporting Cristal, terceiro colocado, com seis. O Palmeiras está na segunda posição, com oito, enquanto o Junior é o lanterna, com quatro.

Para avançar em primeiro, o Palmeiras precisa vencer e torcer para que o Cerro Porteño perca seu jogo para o Sporting Cristal. Caso o time palmeirense seja derrotado, a classificação depende de um tropeço dos peruanos.

O Junior, por sua vez, tem de ganhar em São Paulo e esperar por uma vitória do Cerro para garantir o terceiro lugar e, consequentemente, uma vaga na repescagem da sul-americana.

O QUE ESPERAR DO PALMEIRAS EM CAMPO?

O Palmeiras se despede, ao menos temporariamente, dos atletas que vão disputar a Copa do Mundo, como o colombiano Jhon Arias e o paraguaio Gustavo Gómez. Mas alguns deles podem deixar o clube após o torneio, caso despertem interesse de algum time europeu ou do Oriente Médio. É o caso de Flaco López, Agustín Giay, Emi Martínez e Mauricio. As convocações ainda precisam ser confirmadas.

A escalação de Emi Martínez como titular nos dois últimos jogos gerou contestação por parte da torcida, mas o atleta, que deve constar na lista de Marcelo Bielsa para defender o Uruguai na Copa, tem convencido a comissão técnica palmeirense. O volante comenta o duelo pela Libertadores e mostra ansiedade pelo Mundial.

"Jogos de Libertadores já sabemos como são e estamos preparados para tudo. Queremos a vitória e queremos acabar em primeiro do grupo. As expectativas (para a Copa) são muito grandes, é o meu maior sonho desde criança. Ainda estou lutando para isso, falta um jogo e estou focado nele, sempre com a cabeça no Palmeiras para depois colher os frutos", afirmou.

A estrutura que derrotou o Flamengo no sábado deve ser mantida para o jogo com o Junior. Com Emi Martínez e Marlon Freitas mais recuados no meio-campo, Andreas Pereira ganha liberdade para servir como um ponta de lança, municiando Arias e Allan pelas pontas e López no comando do ataque.

Pelo lado colombiano, o Junior vive bom momento. Depois de ganhar do Sporting Cristal, conquistou a classificação à final do torneio nacional ao superar o Independiente Santa Fe nos pênaltis. Uma vaga na Sul-Americana é tratada como prêmio de consolação pelo conjunto de Barranquilla. Há possibilidade de o time colombiano não escalar uma equipe 100% titular.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X JUNIOR

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Emi Martínez; Allan, Andreas Pereira e Arias; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

JUNIOR - Silveira; Guerrero, Peña, Rivera e Suárez; Rios e Ángel; Barrios, Sarmiento e Castrillón; Paiva. Técnico: Alfredo Arias.

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Nubank Parque, em São Paulo (BRA).