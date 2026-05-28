Quais os grupos da Copa do Mundo? Confira as 12 chaves do torneio

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está definida. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com seleções campeãs mundiais, estreantes e equipes que chegam embaladas por boas campanhas recentes no cenário internacional.

Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo, além do Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana. O Grupo C também aparece entre os mais observados por reunir o Brasil e o forte time do Marrocos, semifinalista da Copa de 2022.

O Mundial de 2026 - o maior da história - começa no dia 11 de junho de 2026 e vai até 19 de julho. O torneio, sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções pela primeira vez. A partida de abertura oficial está marcada para o dia 11 no México.

A seleção brasileira estreia no Grupo C no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, encara o Haiti, às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e finaliza a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília).

CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO

Grupo A:

- México

- África do Sul

- Coreia do Sul

- República Checa

Grupo B:

- Canadá

- Bósnia e Herzegovina

- Catar

- Suíça

Grupo C:

- Brasil

- Marrocos

- Haiti

- Escócia

Grupo D:

- Estados Unidos

- Paraguai

- Austrália

- Turquia

Grupo E:

- Alemanha

- Costa do Marfim

- Curaçao

- Equador

Grupo F:

- Holanda

- Japão

- Suécia

- Tunísia

Grupo G:

- Bélgica

- Egito

- Irã

- Nova Zelândia

Grupo H:

- Espanha

- Uruguai

- Arábia Saudita

- Cabo Verde

Grupo I:

- França

- Senegal

- Iraque

- Noruega

Grupo J:

- Argentina

- Argélia

- Áustria

- Jordânia

Grupo K:

- Portugal

- República Democrática do Congo

- Uzbequistão

- Colômbia

Grupo L:

- Inglaterra

- Croácia

- Gana

- Panamá